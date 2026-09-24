ルイス・エンリケ「脇役を務めるためにインテルに来たわけではない」

「どの国でも、それぞれ違うことを学びました。 ブラジルでは、創造性や即興性、そしてより自然なプレーの仕方について多くを学びました。

フランスでは、とても強度が高く、フィジカルでスピード感のあるサッカーを経験しました。 イタリアでは、戦術について多くを学んでいます。 ここでは、ポジショニングやスペース、そして試合のあらゆる局面を読むことに大きな注意が払われています。

このスタイルのサッカーでは、選手は常に集中し、ピッチで何が起きているのかを非常によく理解していなければなりません。この経験は、私がより総合的にゲームを見る助けになっています」