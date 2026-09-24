ルイス・エンリケ「脇役を務めるためにインテルに来たわけではない」

ブラジル人サイドのルイス・エンリケは、夏の間に複数クラブから熱視線を受けながらも（とりわけローマ）、インテルに残留。現在はアンディ・ディウフ、そしてジェド・スペンスの復帰とポジション争いを繰り広げている。
ブラジルでFolhaの取材に応じた元マルセイユのサイドバックは、それでも決して白旗を上げたわけではないと強調。むしろ、クリスティアン・キヴのローテーションの中で再び多くの出場機会をつかむために取り組んでいると明かした。
ブラジル人サイドのルイス・エンリケは、夏の間に複数クラブから熱視線を受けながらも（とりわけローマ）、インテルに残留。現在はアンディ・ディウフ、そしてジェド・スペンスの復帰とポジション争いを繰り広げている。
ブラジルでFolhaの取材に応じた元マルセイユのサイドバックは、それでも決して白旗を上げたわけではないと強調。むしろ、クリスティアン・キヴのローテーションの中で再び多くの出場機会をつかむために取り組んでいると明かした。
「インテルでの役割？ 素晴らしい経験で、とても多くを学んでいる。フィジカル面でも集中力の面でも多くを求められる役割だ。守備の局面でチームを助けなければならない一方で、自分の攻撃的な特徴も失ってはいけないからね。
攻撃に出ていく自由があるのが好きだし、自分のスピードを生かして、1対1の状況を狙い、ペナルティーエリアに近づいていくのも好きだ。もともとより攻撃的な選手だったので、攻撃のプレーに関わるのが好きなんだ。サイドの役割をますます理解できるようになっているし、それが選手として成長する助けになっていると思う」
「最も重要なのは、学ぶ姿勢を持つことです。 ポジションを変える時は、単により多く走ったり、強度高くマークしたりするだけではないと理解しなければなりません。そこには、ポジショニング、カバー、試合の読みを含む戦術面全体があります。
いつプレスをかけるべきか、いつペナルティーエリア内を締めるべきか、そしていつ攻撃に移れるのかを理解しておく必要があります。 僕にとっては、監督やチームメートの声に耳を傾け、チームが僕に何を求めているのかを理解することが不可欠でした」。
「どの国でも、それぞれ違うことを学びました。 ブラジルでは、創造性や即興性、そしてより自然なプレーの仕方について多くを学びました。
フランスでは、とても強度が高く、フィジカルでスピード感のあるサッカーを経験しました。 イタリアでは、戦術について多くを学んでいます。 ここでは、ポジショニングやスペース、そして試合のあらゆる局面を読むことに大きな注意が払われています。
このスタイルのサッカーでは、選手は常に集中し、ピッチで何が起きているのかを非常によく理解していなければなりません。この経験は、私がより総合的にゲームを見る助けになっています」
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「ブラジル代表は目標です。このレベルに到達するブラジル人選手は誰もが、代表のユニフォームを着ることを夢見ています。僕はこのグループの選手たちを追っていますし、非常に高いクオリティーがあることも分かっています。
直近の招集ではウェズレイとマテウジーニョ［右サイドバック］が呼ばれましたが、彼らが素晴らしい選手だということは分かっています。選手それぞれに自分の特徴があり、僕は自分の持ち味を伸ばすことに集中しなければなりません。僕にはスピード、1対1での強さ、スペースを突く力がありますし、今は守備への切り替えという面や、より総合的な役割でプレーすることについても多く取り組んでいます。
安定して結果を出し、インテルを助けることができれば、そのチャンスは来ると思っています」
「欧州のビッグクラブでは非常に激しい競争があり、多くの国から準備の整った選手たちが次々とやって来る。だが、ブラジル人選手は今も高いクオリティーを持ち、ビッグクラブで主役であり続けている。僕は脇役を務めるために欧州へ来たとは思っていない。
野心はあるし、自分の居場所をつかみ取りたい。自分の特長とポテンシャルを信じている。インテルでますます重要な存在になりたい」