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ライブ
FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

ルイス・エンリケ、リール戦で終盤の驚異的な反撃で引き分けをもぎ取ったパリ・サンジェルマンのスピリットを称賛

ルイス・エンリケ
リール 対 パリ・サンジェルマン
リール
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、金曜夜に行われたリールとのアウェー戦で劇的な2-2の引き分けに持ち込んだ後、チームの決して諦めない姿勢を称賛した。現欧州王者は2点を追う展開となり敗戦濃厚に見えたが、スタッド・ピエール・モーロワで後半アディショナルタイムにビティーニャとマルキーニョスが得点し、思いがけない勝ち点1をもぎ取った。

  • チャンピオンズが劇的な勝ち点1を拾う

    ダビデ・アンチェロッティ率いるリールは、アコン・ハラルドソンの先制点と、途中出場のディラン・バクワによる見事なカーブシュートで、この一戦を完全に支配しているように見えた。しかし、91分にヴィティーニャがミドルシュートを決めると、続いてマルキーニョスがアディショナルタイムにヘディング弾を奪い、土壇場でホームチームから勝利をもぎ取った。この劇的な反撃は、リーグ・アン過去60シーズンで、後半アディショナルタイム突入時に2点ビハインドを負っていたチームが敗戦を免れたケースとして、わずか2度目となった。


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    スペイン人、たゆまぬ気質を称賛

    エンリケは、試合終了の笛が鳴るまで決して諦めない姿勢が、この3年間で自身のチームの核となるアイデンティティーになったと強調した。スペイン人指揮官は試合終了後、PSG TVに対して次のように語った。「それがこの3年間におけるこのチームの特徴だ。誰もが我々は終わったと思う時でも、ひっくり返す力がある。いい気分だし、うれしい。

    「今日は、この結果以上のものを得るに値したと思うが、それがフットボールだ。フットボールは公平ではない。ゴールを決めなければならない。この勝ち点1に値したと思う」

  • エンリケがより高い基準を要求

    パリ・サンジェルマンはこの試合で、休養となったウインガーのウスマン・デンベレを欠く中で臨まなければならず、ブラッドリー・バルコラもリヴァプールへの今夏移籍をめぐる憶測が強まる中でメンバー外となった。

    国内リーグ開幕2試合で勝ち点2にとどまったことについて振り返り、エンリケは次のように付け加えた。「2試合で勝ち点2は多くないと思うかもしれない。だが、昨季のレンヌ戦とリール戦の結果を考えれば、実際にはこの2試合で勝ち点を1多く積み上げている。前向きでいようとしているし、改善が必要で、より高いレベルのパフォーマンスを見せなければならないのは明らかだ。だが、今日のチームは最後の最後まで戦う力を示したと思う」

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    モナコ戦の試金石としての意味合いが大きい

    PSGは、直近13シーズンでわずか3度目となるリーグ開幕2試合未勝利を受け、守備の立て直しを急ぐ必要に迫られている。王者は来週末、パルク・デ・プランスでライバルのモナコを迎え、未勝利スタートに歯止めをかけることを目指す。この注目の一戦は、国内日程が代表ウィークで中断する前に、エンリケ監督率いるチームにとって重要な耐久力の試金石となる。

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