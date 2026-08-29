パリ・サンジェルマンはこの試合で、休養となったウインガーのウスマン・デンベレを欠く中で臨まなければならず、ブラッドリー・バルコラもリヴァプールへの今夏移籍をめぐる憶測が強まる中でメンバー外となった。

国内リーグ開幕2試合で勝ち点2にとどまったことについて振り返り、エンリケは次のように付け加えた。「2試合で勝ち点2は多くないと思うかもしれない。だが、昨季のレンヌ戦とリール戦の結果を考えれば、実際にはこの2試合で勝ち点を1多く積み上げている。前向きでいようとしているし、改善が必要で、より高いレベルのパフォーマンスを見せなければならないのは明らかだ。だが、今日のチームは最後の最後まで戦う力を示したと思う」