ルイス・エンリケ、マンチェスター・ユナイテッドからのオファーを拒否へ。マイケル・キャリックの後任として、PSGの監督がフランスで新契約を結ぶ見通し

今シーズンの残りの試合は、キャリックにとって重大な試練となる。オールド・トラッフォードでの正式な監督就任を確実にするには、リーグ戦4位以内に入る必要があるだろう。彼が指揮を執って以来、レッドデビルズは10試合でわずか1敗、7勝を挙げている。

一方、PSGがエンリケ監督との契約延長を発表すると見られることから、同監督は事実上夏の移籍市場から姿を消すことになり、マンチェスター・ユナイテッドが目標を達成できなかった場合、選択肢となるトップクラスの監督候補はさらに狭まることになる。