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ルイス・エンリケ、マンチェスター・ユナイテッドからのオファーを拒否へ。マイケル・キャリックの後任として、PSGの監督がフランスで新契約を結ぶ見通し
トップの座を巡る争い
エンリケがPSGでの将来に専念する意向を示したことで、マンチェスター・ユナイテッドが監督職の後任として恒久的な人材を探し求める取り組みは、大きな壁に直面している。『The i』紙によると、元バルセロナ監督はユナイテッドの幹部であるオマール・ベラーダとジェイソン・ウィルコックスにとって最優先のターゲットだったが、55歳の同氏は2027年以降もパリでの滞在を延長する見通しとなった。 この展開は、トーマス・トゥヘルやカルロ・アンチェロッティも獲得が困難な状況にあるなど、ユナイテッドがトップクラスのターゲットを次々と逃している傾向を裏付けるものだ。その結果、共同オーナーのイネオスは、キャリックがレッドデビルズをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導くことを条件に、彼に正式契約を提示する方向へと傾きつつある。
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投機よりも安定性
マンチェスター・ユナイテッドがエンリケ監督への関心を明確に示している一方で、パリの関係者によると、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長は、パルク・デ・プランスで永続的な功績を残そうとする同監督の忠誠心を確保する上で、重要な役割を果たしてきたという。 最近獲得したスペインの若き逸材ドロ・フェルナンデスは、エンリケのプロジェクトに対するクラブのコミットメントを示す「引き金」と見なされており、当面の間、彼が指揮を執り続けることを確実にするためのものだとされている。元バルセロナ監督は、いつかプレミアリーグで指揮を執るという野心を抱いているものの、フランスでの仕事を続けながら、その夢を実現する時間は十分にあると感じているという。
キャリックの難題
キャリックへの注目が集まっていることは、イネオスが率いるスポーツ部門にとって戦略上の大きな転換を意味する。当初は一時的な措置と見なされていたが、キャリックは上層部から十分な評価を得ており、好成績が続けば、持続的な変革をもたらすためのより長期的な機会が与えられることになるだろう。 クラブ側は、チームが好調な時期にこうした動きが「不必要な混乱」を招くことを懸念し、現時点では外部候補者との正式な接触は一切ないことを公式に強調している。エンリケがPSG残留を決断したことで、彼は自身のビジョンをますます反映したチーム編成のもと、チャンピオンズリーグ制覇への挑戦を続けることができる。
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一触即発のシーズンフィナーレ
今シーズンの残りの試合は、キャリックにとって重大な試練となる。オールド・トラッフォードでの正式な監督就任を確実にするには、リーグ戦4位以内に入る必要があるだろう。彼が指揮を執って以来、レッドデビルズは10試合でわずか1敗、7勝を挙げている。
一方、PSGがエンリケ監督との契約延長を発表すると見られることから、同監督は事実上夏の移籍市場から姿を消すことになり、マンチェスター・ユナイテッドが目標を達成できなかった場合、選択肢となるトップクラスの監督候補はさらに狭まることになる。