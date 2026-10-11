パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、パルク・デ・プランスでチームがル・マン相手にリーグ・アンで3-1の勝利を収めた試合を見届けた後、相手を高く評価した。ルーカス・ベラウドのPKに続き、後半にはクヴィチャ・クワラツヘリアとマグネス・アクリウシュが得点し、PSGは公式戦4連勝を飾った。

54分にルイ・マフタがアウェーのル・マンに一時同点弾をもたらしたものの、PSGは粘り強さを示して再び主導権を握った。

ルイス・エンリケ監督は、昇格組が厳しい試練を与えてきたことを認めた。