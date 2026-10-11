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ルイス・エンリケ、パリ・サンジェルマンが3-1勝利を収めた後に勇敢なル・マンを称賛
ルイス・エンリケ、ホームでの競争力ある勝利に反応
パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、パルク・デ・プランスでチームがル・マン相手にリーグ・アンで3-1の勝利を収めた試合を見届けた後、相手を高く評価した。ルーカス・ベラウドのPKに続き、後半にはクヴィチャ・クワラツヘリアとマグネス・アクリウシュが得点し、PSGは公式戦4連勝を飾った。
54分にルイ・マフタがアウェーのル・マンに一時同点弾をもたらしたものの、PSGは粘り強さを示して再び主導権を握った。
ルイス・エンリケ監督は、昇格組が厳しい試練を与えてきたことを認めた。
- ZUMA Press Wire
指揮官、相手の恐れを知らぬ戦いぶりを称賛
試合後、PSG TVに対して、ルイス・エンリケは見応えのある試合を演じた両チームを称賛した。「ほぼ完璧な結果だった。失点してしまい、厳しい展開だった」とルイス・エンリケは認めた。
「苦しい展開になることは予想していたが、チームは勇敢だったと言える。試合をコントロールしていたし、簡単ではなかった。ル・マンの戦い方は強調しなければならない。彼らは大きな勇気を示した」
「非常に難しい試合だったが、あれほど勇敢なチームと対戦できるのは喜びだ」
戦術的な修正とベンチ層の厚さが決定的となった
試合の流れが変わったのは後半15分過ぎだった。途中出場のファビアン・ルイスが放った強烈なシュートはGKにはじかれたが、そのこぼれ球に同じく途中出場のクワラツヘリアが反応し、PSGが再びリードを奪った。さらにその7分後、アクリウシュが3点目を加え、勝ち点3を確実なものとした。
ルイス・エンリケ監督は、リーグ首位との差を縮めるためには勝利を積み重ねることが引き続き重要だと指摘した。
「この勝ち点3を取ることが自分たちにとって重要だった」と指揮官は付け加えた。「リーグ首位に上がっていくためには、まださらに勝ち点が必要だ」
- ZUMA Press Wire
厳しいチャンピオンズリーグの一戦へと焦点が移る
国内リーグで勝ち点3をさらに積み上げたPSGは、再び欧州の戦いへと意識を切り替える。ルイス・エンリケ監督は、イングランド勢との厳しいアウェーゲームに向けてチームの準備が整っていると明かした。
「私たちは再びチャンピオンズリーグに向かう。あれは素晴らしい大会であり、こうした種類の試合を戦うのが大好きだ」と、ルイス・エンリケ監督は締めくくった。
「アウェーで、しかもイングランドのチームが相手なのだから、もちろん難しくなるだろう。それでも、私たちは準備ができている」
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