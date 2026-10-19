PSGは最近、好調を維持している一方で、PKを巡る懸念を抱えている。ドゥエ、トーレス、デンベレが相次いでPKを失敗し、エンリケ監督はチームに現時点で真のPKのスペシャリストがいないことを公に認めた。

PSGは勝利を重ねているものの、PKを決められないことが目立ち始めている。直近ではデンベレがストラスブールに3-1で勝利した試合で、途中出場して間もなくPKを失敗した。

その数日前には、チャンピオンズリーグの注目の一戦でもPKを失敗していた。トーレスが、PSGの見事なマンチェスター・シティ戦での4-2の勝利の中で決められなかった。