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翻訳者：
ルイス・エンリケ、バルセロナ戦を前にPSGが抱える重大な懸念に言及
PKでの苦戦
PSGは最近、好調を維持している一方で、PKを巡る懸念を抱えている。ドゥエ、トーレス、デンベレが相次いでPKを失敗し、エンリケ監督はチームに現時点で真のPKのスペシャリストがいないことを公に認めた。
PSGは勝利を重ねているものの、PKを決められないことが目立ち始めている。直近ではデンベレがストラスブールに3-1で勝利した試合で、途中出場して間もなくPKを失敗した。
その数日前には、チャンピオンズリーグの注目の一戦でもPKを失敗していた。トーレスが、PSGの見事なマンチェスター・シティ戦での4-2の勝利の中で決められなかった。
- AFP
エンリケの率直な告白
最近PKの失敗が相次いでいることについて問われたエンリケ監督は、この問題を避けずに答えた。スペイン人指揮官は課題を認めつつ、チーム全体の力には自信を示した。
『InfoMercato』によると、エンリケ監督は「少し評価が難しい数字だ」と説明した。「ただ、決勝を戦ったときには毎回、優れたキッカーがいた。PKを蹴れる選手は大勢いるが、スペシャリストがいないのは事実だ」
一方で、専門のキッカーがいなくても選択肢はあると強調し、「ヴィティーニャやウスマン、ほかの選手たちもいる。いくつかの選択肢はある」と付け加えた。
過去のスペシャリストの不在
PSGはこれまでPKで強さを示してきた。特に、最近のアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝での勝利がその一例だ。勝負を決めたPK戦では、ゴンサロ・ラモス、ドゥエ、アクラフ・ハキミ、ルーカス・ベラウドがいずれも成功し、失敗したのはヌーノ・メンデスだけだった。
しかし、夏にラモスがACミランへ移籍したことで、エンリケは信頼できる選択肢を失った。他の攻撃陣も苦戦しており、フヴィチャ・クヴァラツヘリアは最近、ジョージア代表として臨んだ北アイルランド代表とのネーションズリーグの試合でPKを失敗した。
ドゥエもル・マンに3-1で勝利した試合でPKを失敗したが、同じ試合でベラウドは成功させた。これまでのところ、PSGは3試合すべてで勝利しており、この3本のPK失敗によって勝ち点を失うことはなかった。
- AFP
バルセロナ戦という試練が迫る
バルセロナとのチャンピオンズリーグの大一番を控え、PKを巡る問題の解決を求める声がPSGに対して強まっている。勝敗が大きな意味を持つ欧州の一戦では、PKという絶好の得点機を逃すことが致命傷になりかねない。
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