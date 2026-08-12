パリ・サンジェルマンは今夜、オーストリアでアストン・ビラとのUEFAスーパーカップに臨むが、不透明感が漂っている。クラブはさらなるタイトル獲得を目指しているものの、エンリケ監督はチームのフィジカルコンディションを明確に把握できていないと率直に認めた。

多忙な夏による混乱は、PSG指揮官が選手たちの準備状況を見極める上で苦戦する要因となっている。一部の代表選手は月曜日にようやくトレーニングへ復帰したばかりで、ザルツブルクで行われるこの重要な決勝を前に、チームが連係を築く時間はほとんどなかった。