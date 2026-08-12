Getty Images Sport
翻訳者：
ルイス・エンリケ、アストン・ビラ戦のUEFAスーパーカップ決勝を前にPSGの準備不足を認める。
不安なスタート
パリ・サンジェルマンは今夜、オーストリアでアストン・ビラとのUEFAスーパーカップに臨むが、不透明感が漂っている。クラブはさらなるタイトル獲得を目指しているものの、エンリケ監督はチームのフィジカルコンディションを明確に把握できていないと率直に認めた。
多忙な夏による混乱は、PSG指揮官が選手たちの準備状況を見極める上で苦戦する要因となっている。一部の代表選手は月曜日にようやくトレーニングへ復帰したばかりで、ザルツブルクで行われるこの重要な決勝を前に、チームが連係を築く時間はほとんどなかった。
- Getty Images Sport
暗闇の中で準備
エンリケがチームの準備状況について見せた率直さは、多くの人々を驚かせている。全面的な自信を打ち出す指揮官が大半を占める中、このスペイン人指揮官は現在の状況に伴う困難を隠そうとはしていない。
「自宅で休養を取ったあと、明日、選手たちがどのレベルにあるのか分からない」と、エンリケは試合前日の記者会見で認めた。現在は最後のトレーニングセッションを待ちながら、先発メンバーの決定とチーム内での出場時間の配分を見極めている。
野心と疲労のバランス
レッドブル・アレーナでの一戦は、フランス勢に複雑なジレンマをもたらしている。PSGはタイトル獲得を強く目指している一方で、首脳陣はシーズンが長く、早い段階で燃え尽きるリスクが大きいことを強く認識している。
ルイス・エンリケの長期的な優先事項は、目先の短期的な成果ではなく、あくまでシーズン終盤にある。同監督は、今季最初のタイトル獲得という魅力があったとしても、過酷な夏の戦いを終えたばかりの選手たちに無理をさせる考えはクラブにないと強調した。
- Getty Images
眼前の挑戦
チームが最初の公式戦という試練に臨む今夜の最大のテーマは、選手の負荷管理となる。ビラとの一戦を終えたパリは、間髪入れずにトロフェ・デ・シャンピオンへ移行しなければならず、ミスの許されない状況に置かれている。
コンディション面での確実性を欠くにもかかわらず、陣営内のムードは前向きだ。ルイス・エンリケは、選手たちはもともと高いモチベーションを備え、戦うことを強く望んでいると強調しており、理想的な準備ができていないとしても、勝利に必要なハングリーさをチームは示すはずだとの見方を示している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。