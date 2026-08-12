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ルイス・エンリケ、アストン・ビラとのUEFAスーパーカップ決勝を前にPSGの準備不足を認める
不安なスタート
パリ・サンジェルマンは今夜、オーストリアで行われるアストン・ビラとのUEFAスーパーカップに向けて準備を進めているが、不透明感が漂っている。クラブはさらなるタイトル獲得を目指している一方で、エンリケ監督はチームのフィジカルコンディションについて明確に把握できていないことを率直に認めた。
慌ただしい夏の日程による影響で、PSG指揮官は選手たちの準備状況を見極めるのに苦慮している。一部の代表選手は月曜日にようやくトレーニングへ復帰したばかりで、ザルツブルクで行われるこの重要な決勝を前に、チームが連係を築く時間はほとんどなかった。
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暗闇の中で準備進行中
チームの準備状況についてのエンリケの率直さは、多くの人々を驚かせている。完全な自信を打ち出す監督が大半を占める中、このスペイン人指揮官は現在の状況に内在する難しさを隠そうとはしていない。
「自宅で休養を取ったあと、明日選手たちがどのレベルにあるのかは分からない」と、エンリケは試合前の記者会見で認めた。現在は最終トレーニングを待って先発メンバーを決めるとともに、チーム内での出場時間の配分を管理する考えだ。
野心と疲労のバランス
レッドブル・アレナでの一戦は、フランスのクラブにとって複雑なジレンマを突きつけている。PSGはタイトル獲得を目指している一方で、首脳陣はシーズンが長く、早い段階で燃え尽きるリスクが大きいことを強く認識している。
ルイス・エンリケの長期的な優先事項は、目先の短期的な成果ではなく、あくまでシーズン終盤にある。同監督は、今季最初のタイトル獲得という魅力があるとしても、疲弊した夏の戦いを終えたばかりの選手たちに無理をさせるつもりはクラブにないと強調した。
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今後の挑戦
今夜、チームが最初の公式戦という試練に臨む中で、選手の負荷管理が最大のテーマとなる。ビラとの一戦を終えた後、パリは間を置かずにトロフェ・デ・シャンピオンへ移行しなければならず、ミスの許される余地はほとんどない。
コンディション面に確実性を欠く状況ではあるが、チーム内の雰囲気は依然として前向きだ。ルイス・エンリケは、選手たちは自然と高い意欲を持ち、競争を望んでいると強調しており、理想的な準備が整っていなくても、勝利に必要なハングリーさをチームが示すはずだとの見方を示している。
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