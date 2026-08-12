ルイス・エンリケ、アストン・ビラとのUEFAスーパーカップ決勝を前にPSGの準備不足を認める

パリ・サンジェルマンは今夜、オーストリアで行われるアストン・ビラとのUEFAスーパーカップに向けて準備を進めているが、不透明感が漂っている。クラブはさらなるタイトル獲得を目指している一方で、エンリケ監督はチームのフィジカルコンディションについて明確に把握できていないことを率直に認めた。

慌ただしい夏の日程による影響で、PSG指揮官は選手たちの準備状況を見極めるのに苦慮している。一部の代表選手は月曜日にようやくトレーニングへ復帰したばかりで、ザルツブルクで行われるこの重要な決勝を前に、チームが連係を築く時間はほとんどなかった。