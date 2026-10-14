エンリケ監督はこれまでにPSGを率いて主要タイトルを計13回獲得し、最近、契約を3年間延長した。これにより、2030年までフランスの首都にとどまることになる。クラブにやって来た際に植え付けた勝利への意識を振り返り、次のように語った。「ここに来たときの最大の目標は、歴史をつくることだった。クラブがすでに主要タイトルを獲得してきたことは誰もが知っていたが、私たちにとってチャンピオンズリーグ以上に重要なタイトルはなかった。私にとっても、選手たちにとっても、勝ち続けたいという意欲は最高レベルで戦うために欠かせない資質だ」

新契約によって高まる期待について、同監督はこう強調した。「契約を延長した今、これからもやっていく準備ができていること、そしてパリ・サンジェルマンでもっと多くのタイトルを獲得したいと思っていることを示さなければならない。プレッシャーはさらに大きくなった。目標は常に同じだ。勝つこと、そして勝ち続けることだ」