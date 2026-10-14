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ルイス・エンリケ監督、PSGにレアル・マドリーのチャンピオンズリーグ3連覇に並ぶよう求める。「止まる理由はない」
スペイン人監督、歴史的な節目の達成を目指す
56歳のスペイン人指揮官は、パリ・サンジェルマンがレアル・マドリーの記録であるチャンピオンズリーグ3連覇に並ぶことを目標に掲げている。レアル・マドリーは2018年の決勝でリヴァプールを破り、この偉業を達成した。2023年7月にパルク・デ・プランスで指揮を執り始めて以来、パリ・サンジェルマンに欧州での2連覇とリーグ・アン優勝3回をもたらしている。前回王者は先月、スロヴァン・ブラチスラヴァに6-1で圧勝し、タイトル防衛に向けた戦いをスタートさせた。
- Getty Images Sport
大陸での覇権がさらなる意欲をかき立てる
過去2シーズンに国内と欧州で頂点に立っても、エンリケ監督の野心は衰えていない。チームは、マンチェスター・シティと、同監督が2015年にチャンピオンズリーグ制覇へ導いた古巣バルセロナとの厳しい日程に臨もうとしている。
レアル・マドリーが成し遂げた稀有な偉業に並ぶべく、チームにはさらなる意欲があると説明したスペイン人指揮官は、クラブの公式サイトにこう語った。「我々はチャンピオンズリーグを2連覇したが、だからといって立ち止まる理由にはならない。我々はチャンピオンズリーグで戦うために作られたチームだ。さらなる目標もある。これまでレアル・マドリーしか成し遂げていないことに挑むんだ。特別な目標だよ」
優勝を争うライバルとの激しい競争については、こう付け加えた。「マンチェスター・シティとバルセロナは、どちらもチャンピオンズリーグで勝つことに強い意欲を持ち、すでに優勝経験もある。優勝候補にも数えられるチームだ。今大会で優勝できるチームは6、7、あるいは8チームある。我々もその一つだが、厳しい戦いになるし、我々が明確な優勝候補というわけではない」
契約延長で新たな要求
エンリケ監督はこれまでにPSGを率いて主要タイトルを計13回獲得し、最近、契約を3年間延長した。これにより、2030年までフランスの首都にとどまることになる。クラブにやって来た際に植え付けた勝利への意識を振り返り、次のように語った。「ここに来たときの最大の目標は、歴史をつくることだった。クラブがすでに主要タイトルを獲得してきたことは誰もが知っていたが、私たちにとってチャンピオンズリーグ以上に重要なタイトルはなかった。私にとっても、選手たちにとっても、勝ち続けたいという意欲は最高レベルで戦うために欠かせない資質だ」
新契約によって高まる期待について、同監督はこう強調した。「契約を延長した今、これからもやっていく準備ができていること、そしてパリ・サンジェルマンでもっと多くのタイトルを獲得したいと思っていることを示さなければならない。プレッシャーはさらに大きくなった。目標は常に同じだ。勝つこと、そして勝ち続けることだ」
- Anadolu Agency
ビッグマッチで問われる欧州での実力
パリ・サンジェルマンの強い決意は、早くも試されることになる。水曜日にチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティとのアウェー戦に臨むためだ。その厳しいイングランドでの一戦に続き、エンリケ監督率いるチームは10月20日、パリでカタルーニャの強豪バルセロナを迎える予定だ。同じく優勝候補と目されるチームとの連戦は、欧州最高峰のクラブ大会での覇権維持を目指す前回王者にとって、重要な試金石となる。
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