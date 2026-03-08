ルイス・エンリケ監督、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決戦を前に再び敗戦しPSGのメンタルの強さに疑問を呈す

この不振のタイミングは、ここ数週間安定感を欠いていたパリの巨人にとって特に懸念材料だ。RMCスポーツの報道によれば、PSGのコーチングスタッフはモナコ戦前の練習で既に期待を下回るパフォーマンスと態度を指摘していたという。こうした警告サインにもかかわらず、エンリケ監督は欧州大会を控えた選手たちを支え続ける決意を固めている。

問題の根源が週の調整にあるかと問われると、元バルセロナ指揮官は即座に否定した。「いいえ、練習の問題ではない。練習と試合は別物だ。しかし言いたいのは、このチームへの信頼を失いたくないということだ」 我々は最後まで決して諦めない姿勢を示したと思う。結果を変えるチャンスがあった場面で追加点を許し、試合は困難を極め決着した。チャンピオンズリーグ開幕戦としては理想的な結果ではないと認識しているが、この状況を乗り越えるべく全力を尽くす」