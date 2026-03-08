Getty
ルイス・エンリケ監督、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決戦を前に再び敗戦しPSGのメンタルの強さに疑問を呈す
PSGにとって不本意なミスが痛手となった
金曜日の夜、パリジャンはいつもの姿とはかけ離れた、鈍くミスが多い姿を見せ、正確無比なモナコに敗れた。ブラッドリー・バルコラがゴールを決めたものの、そのパフォーマンスは、彼らには珍しいミスと競争力の欠如によって台無しになり、パルク・デ・プランスに集まった観客は、今シーズン初のホームでのリーグ戦敗戦、そして全大会通して7敗目を告げる試合終了のホイッスルが鳴ると、その不満を声に出して表した。
パルク・デ・プランスでの精神的な断絶
この敗戦は、PSGが欧州の頂点でタイトル防衛を果たせる態勢にあるか否かの議論を巻き起こした。心理的な問題かとの問いにエンリケ監督は率直に答えた。「問題が生じると、まず頭が機能しなくなるのは明らかだ。よくあることだ。奇妙な感覚で、悪いものだが、これは単なる一試合に過ぎないと理解しなければならない」 なぜミスを犯すのか理解する鍵を常に探すが、それは複合的な要因だ。自信は金で買えるものではない…日々積み上げていくものだ。我々は苦境にあるが、この状況を変える希望を持ち続けねばならない」
トレーニングに関して言い訳は一切認めない
この不振のタイミングは、ここ数週間安定感を欠いていたパリの巨人にとって特に懸念材料だ。RMCスポーツの報道によれば、PSGのコーチングスタッフはモナコ戦前の練習で既に期待を下回るパフォーマンスと態度を指摘していたという。こうした警告サインにもかかわらず、エンリケ監督は欧州大会を控えた選手たちを支え続ける決意を固めている。
問題の根源が週の調整にあるかと問われると、元バルセロナ指揮官は即座に否定した。「いいえ、練習の問題ではない。練習と試合は別物だ。しかし言いたいのは、このチームへの信頼を失いたくないということだ」 我々は最後まで決して諦めない姿勢を示したと思う。結果を変えるチャンスがあった場面で追加点を許し、試合は困難を極め決着した。チャンピオンズリーグ開幕戦としては理想的な結果ではないと認識しているが、この状況を乗り越えるべく全力を尽くす」
チェルシーに対するCL対戦での優位性
国内での敗戦にもかかわらず、PSGはフランス当局が3月中旬に予定されていたナント戦を延期することに合意したことで、日程面で追い風を受けた。この行政的配慮は、パリジャンがチェルシーとの2試合間に最大限の回復時間を確保することを目的としている。しかし、監督が指摘した精神的疲労をこの追加休息が癒せるかどうかは未知数だ。 エンリケ監督率いるチームは早急に解決策を見出す必要がある。昨夏のクラブワールドカップ決勝で既に彼らを破っているチェルシーは、パリジャン陣営に残る精神的な弱さを見逃さず、確実に利用しようと狙っているからだ。
