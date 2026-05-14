この勝利でルイス・エンリケ監督はパリでの戦績を100％に保った。3シーズンで3度目のリーグ優勝だ。クラブは圧倒的に強かったが、スペイン人監督にとって今回のタイトルは特別だ。

ルイス・エンリケは水曜日の大一番前に「優勝は99.9%決まっていた」と明かした。PSGは残り2試合でレンヌに6ポイント差をつけ、得失点差も+15で圧倒。2-0の形式的な勝利でも、今季は特にプレッシャーが大きかった指揮官の喜びは冷めなかった。