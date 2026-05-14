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ルイス・エンリケ監督は「奇妙なシーズン」の末、PSG監督として「最も味わい深い」リーグ・アン優勝を享受した。
「黄金の手」を維持する
この勝利でルイス・エンリケ監督はパリでの戦績を100％に保った。3シーズンで3度目のリーグ優勝だ。クラブは圧倒的に強かったが、スペイン人監督にとって今回のタイトルは特別だ。
ルイス・エンリケは水曜日の大一番前に「優勝は99.9%決まっていた」と明かした。PSGは残り2試合でレンヌに6ポイント差をつけ、得失点差も+15で圧倒。2-0の形式的な勝利でも、今季は特にプレッシャーが大きかった指揮官の喜びは冷めなかった。
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ルイス・エンリケにとって「味わい深い」勝利
ルイス・エンリケ監督は、外見の余裕がシーズンの厳しさを必ずしも反映しないことを強調した。記者会見では満足感を示し、粘るランスを退けたことで、チームの性格と狭い状況でも結果を出す力を証明したと語った。 「今回獲得した3つのリーグタイトルの中で、最も味わい深い。レンズは素晴らしい戦いだった」と語った。
「異例の」シーズンを乗り切る
ルイス・エンリケ監督は、舞台裏では苦難が続いたと認めた。過密日程と負傷者の増加にもかかわらず、パリ・サンジェルマンは選手層の厚さを武器に頂点を維持した。
「我々にとって厳しい状況でした。今シーズンは奇妙なシーズンでもありました。他の多くのチーム同様、怪我人も出ましたが、昨夏の休暇もほとんど取れなかったのです。そのバランスを取ることは困難でした」と彼は付け加えた。
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最も過酷な試練
ルイス・エンリケ監督就任後、PSGがリーグ・アンでここまで接戦を強いられたのは初めてだ。就任1年目は2位モナコに9ポイント差、昨季は2位マルセイユに19ポイント差をつけて楽勝していた。
現在、PSGとランスの差は9ポイントだが、ランスは2年前のモナコより粘り、最終節2試合前まで優勝争いを続けた。PSGは5月26日のアーセナルとの決勝でチャンピオンズリーグ連覇を狙い、2冠達成を目指す。