ルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ準決勝バイエルン戦でマイケル・オリゼを封じたPSGの戦術に関する質問をかわした。

PSGが決勝進出を決めた一戦で、サフォノフのパス選択に観客は首を傾げた。彼は味方ではなくタッチラインを狙っていたのだ。報道によると、このロシア人GKがサイドライン外に蹴り出したロングボールは、ヴィンセント・コンパニの攻撃的トランジションを封じる巧妙な作戦だったという。

その戦略とは、ハーフウェイラインから約10メートル先のスタンドへ意図的にボールを蹴り込むこと。これによりバイエルンは静止状態からのスローインとなり、ゴールキック時に生じるスペースを危険なフォワードに利用されるのを防いだ。PSG守備陣は形をリセットし、即座に組織的なプレスに移行できた。