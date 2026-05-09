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ルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ準決勝バイエルン戦でマイケル・オリゼを封じたPSGの戦術に関する質問をかわした。
アウトボールのコツ
PSGが決勝進出を決めた一戦で、サフォノフのパス選択に観客は首を傾げた。彼は味方ではなくタッチラインを狙っていたのだ。報道によると、このロシア人GKがサイドライン外に蹴り出したロングボールは、ヴィンセント・コンパニの攻撃的トランジションを封じる巧妙な作戦だったという。
その戦略とは、ハーフウェイラインから約10メートル先のスタンドへ意図的にボールを蹴り込むこと。これによりバイエルンは静止状態からのスローインとなり、ゴールキック時に生じるスペースを危険なフォワードに利用されるのを防いだ。PSG守備陣は形をリセットし、即座に組織的なプレスに移行できた。
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ルイス・エンリケは詳細について明言を避けている。
スペイン人監督は異例の戦術について問われると、詳細を語らなかった。「重要なのは、サポーター全員がPSGの勝利を望んでいることだ。彼らは我々のプレースタイルを気に入っており、試合のたびに話し合っている。だが相手に情報を与えるつもりはない」とエンリケ監督は記者団に語った。
2度目の欧州制覇を狙うクラブでは、元バルセロナ監督らしく手札は見せたくないようだ。個々のプレーがどうあれ、最優先は勝利だと強調した。「勝つための最善手を模索している。試合を振り返り、我々のやったことに大きな誇りを感じる。 勝つためにできることはすべてやった。それ以外には何もない」と語った。
マイケル・オリゼの脅威を封じる
この「狡猾な」戦術の最大の恩恵を受けたのは、欧州屈指のウインガーを封じる任務を負ったPSGの守備陣だった。 第1戦でオリゼが得点を挙げた後、PSGは第2戦で彼が守るサイドへボールを蹴り出し、リズムを断ち切った。結果としてオリゼは縦のスペースを失い、密集エリアに追い込まれ、得点を奪えなかった。
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注目はチャンピオンズリーグ決勝へ
PSGはブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと対戦する。 PSGは、大会フォーマット変更後連覇を達成した唯一のチームであるレアル・マドリード（2016～2018年3連覇）に続き、2チーム目の快挙を狙う。この大一番で勝てば、フランス勢は欧州制覇の座を確固たるものにする。