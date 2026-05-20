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ルイス・エンリケ監督は、ある重要な点でアーセナルを「世界最高」と称えた。一方、PSG監督は、プレミア王者がCL決勝で「大量得点する」と警鐘を鳴らした。
エンリケがアーセナルを絶賛
チャンピオンズリーグ決勝を前に、エンリケ監督はミケル・アルテタ率いるアーセナルを「ボールを持たない時の動き」で世界最高と称えた。プレミアリーグを制したばかりのガナーズは、昨季準決勝で敗れたパリ・サンジェルマンへの雪辱を誓う。
水曜日の会見でエンリケは「彼らはリーグ優勝に値する。素晴らしいシーズンを送った」と述べた。さらに「我々はすでに彼らと対戦し、実力を知っている。ボールを持たない時の彼らは世界一で、ボールを持てば多くの得点を挙げる。理想的な組み合わせだ」と語った。
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ブダペストの戦術戦
今回の決勝は、昨年の準決勝以来の再戦だ。当時PSGは2試合合計3-1で勝ち、決勝ではインテルを5-0で下した。とはいえ、エンリケ監督は過去の戦績にとらわれず、アルテタ監督がイングランドの強豪で遂げた飛躍を評価している。
「決勝で彼らと当たることは自然な流れだ」と元バルセロナ監督は続けた。「素晴らしい試合になるだろう。アーセナルの成績を見れば、アルテタがチームに勝利のメンタリティを植え付けたことが分かる。彼らはボールを保持することを好み、ボールを失っても欧州屈指の強度で戦う」
欧州で高まるアルテタの評価
エンリケはバルセロナとPSGでチャンピオンズリーグを制し、ラ・リーガ2回、リーグ・アン3回優勝。だがアルテタにとっては今季が初のトップリーグ制覇だ。エンリケは「エミレーツ・スタジアムの指導力にふさわしいタイトルがようやく来た」と語る。
「彼らはプレミアリーグを制し、昨季は準決勝に進み、今年はチャンピオンズリーグ決勝へ進んだ。彼らはその地位にふさわしい。アルテタは選手たちに闘争心を植え付けている。我々にとって最も重要なのは、相手より自分たちに集中することだ。今後もその姿勢を貫く」とエンリケは話した。 「これはヨーロッパ最高のクラブ大会だ。適応が必要で、レベルが非常に高い」
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メジャーリーグ間の格差
今月初め、アルテタ監督は欧州のトップチームについて独自の意見を述べ、特にPSG対バイエルンの準決勝の質の高さを称賛した。アーセナル指揮官は、国内リーグと欧州の舞台では求められるものが違い、チームのパフォーマンスに影響すると指摘し、両者を「別世界」と表現した。
「バイエルン対PSGの試合は、両チームのクオリティ、特に個人の質において、私が見た中で最高だった」とアルテタは語った。「これほどのものは見たことがない。しかし、出場時間や選手たちのフレッシュさを考えると、驚くことではない。 質の高いプレーにはフレッシュさが不可欠だ。リーグの性質や戦い方は天と地ほどの差があり、最近の統計がそれを示している。我々は異なる世界で戦っているのだから、文脈を考えずに一方だけを比較するのは公平ではない」