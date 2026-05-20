今月初め、アルテタ監督は欧州のトップチームについて独自の意見を述べ、特にPSG対バイエルンの準決勝の質の高さを称賛した。アーセナル指揮官は、国内リーグと欧州の舞台では求められるものが違い、チームのパフォーマンスに影響すると指摘し、両者を「別世界」と表現した。

「バイエルン対PSGの試合は、両チームのクオリティ、特に個人の質において、私が見た中で最高だった」とアルテタは語った。「これほどのものは見たことがない。しかし、出場時間や選手たちのフレッシュさを考えると、驚くことではない。 質の高いプレーにはフレッシュさが不可欠だ。リーグの性質や戦い方は天と地ほどの差があり、最近の統計がそれを示している。我々は異なる世界で戦っているのだから、文脈を考えずに一方だけを比較するのは公平ではない」