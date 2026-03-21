ルイス・エンリケの「最優先リスト」のトップに：PSGはブンデスリーガの注目株を4000万ユーロ以上で獲得するのか？

PSGのスカウトはクーリバリを何度も視察していたという。このセンターバックの名前は、ルイス・エンリケ監督が来季に向けたリストの「最上位」に挙げられている。しかし、ヴェルダーへの具体的なオファーはまだない。

不振のヴェルダーにおいて、クーリバリは数少ない明るい材料の一つだ。シーズン序盤、元監督ホルスト・シュテフェンの下でこの10代の選手はセンターバックとしてデビューを果たし、そこで定位置を勝ち取った。

その力強いパフォーマンスは多くのクラブの関心を集めており、Deichstubeによると、PSGに加え、イングランドやスペインの複数のクラブがクーリバリのプレーを注視している。ヴェルダーとの契約は昨夏に延長され、2029年まで有効で、契約解除条項は含まれていない。