フランスのトップクラブであるPSGが、ヴェルダー・ブレーメンのDFカリム・クーリバリに具体的な関心を示している。これは『Deichstube』が報じたものだ。同メディアによると、チャンピオンズリーグ優勝チームの関係者はすでにこの18歳のセンターバックと接触し、意見交換を行っているという。
翻訳者：
ルイス・エンリケの「最優先リスト」のトップに：PSGはブンデスリーガの注目株を4000万ユーロ以上で獲得するのか？
PSGのスカウトはクーリバリを何度も視察していたという。このセンターバックの名前は、ルイス・エンリケ監督が来季に向けたリストの「最上位」に挙げられている。しかし、ヴェルダーへの具体的なオファーはまだない。
不振のヴェルダーにおいて、クーリバリは数少ない明るい材料の一つだ。シーズン序盤、元監督ホルスト・シュテフェンの下でこの10代の選手はセンターバックとしてデビューを果たし、そこで定位置を勝ち取った。
その力強いパフォーマンスは多くのクラブの関心を集めており、Deichstubeによると、PSGに加え、イングランドやスペインの複数のクラブがクーリバリのプレーを注視している。ヴェルダーとの契約は昨夏に延長され、2029年まで有効で、契約解除条項は含まれていない。
- Getty Images
カリム・クーリバリはヴェルダー・ブレーメンの史上最高額での移籍となる可能性がある
夏の移籍は確実視されている。3月初旬、『ビルト』紙は、ヴェルダーのクレメンス・フリッツ代表とクーリバリの代理人ノチ・ハマソル氏が、新シーズンに向けた移籍についてすでに合意に達したと報じた。しかし、ブレーメン側は、あるクラブ（名前は明かされていない）からの2000万ユーロのオファーをまだ拒否しているという。
したがって、資金力のある複数のクラブからの活発な関心が、ヴェルダーにとって好都合となるだろう。入札合戦になれば、高額な移籍金を期待できるからだ。 『ダイヒシュトゥーベ』紙によると、クラブは4000万～4500万ユーロを期待しているという。これが実現すれば、ヴェルダー史上最高額の移籍金となる。これまでの最高額は、2009年にユヴェントスへ移籍した際に2700万ユーロをもたらしたディエゴだ。
オルデンブルク出身のクーリバリは、ユース時代にブラムフェルトとバルムベックでプレーした後、2018年にハンブルガーSVへ移籍した。同クラブで6年間過ごした後、2024年にフリー移籍でヴェルダーに加入した。同クラブでは、第2節のバイエル・レバークーゼン戦での劇的な3-3の引き分けにおいて、18歳3ヶ月7日という年齢でクラブ史上最年少の得点者となった。
今週、クーリバリはアントニオ・ディ・サルヴォ監督率いるドイツU-21代表に初めて招集された。これ以前にも、DFB（ドイツサッカー連盟）のU-17、U-18、U-19代表などでプレーしていた。
今シーズンのカリム・クーリバリの成績
使用例 21 90分以上の出場 16 得点 1 アシスト 0 イエローカード 3 退場 1