AFP
翻訳者：
ルイス・エンリケとマルキーニョス、マルセイユとの激闘となったル・クラシック勝利を祝福
- PsnewZ
パリSGが敵対的なライバルを黙らせる
日曜夜にヴェロドロームで行われた大一番は激しい攻防となり、フェラン・トーレスのヘディングでPSGが先制したが、アンヘル・ゴメスがすぐさまホームのマルセイユに同点をもたらした。その後、マルキーニョスがヒーローとなった。CKからのこぼれ球に詰め、わずか2分後にアウェーのPSGに勝利をもたらす決勝点を奪った。さらに、試合終盤15分間でマルセイユのキャプテン、ティモシー・ウェアにレッドカードが提示され、パリ・サンジェルマンの優位は決定的なものとなった。
スペイン人指揮官が姿勢を称賛
PSGのルイス・エンリケ監督は、ル・クラシックが常に肉体的にも精神的にも消耗の激しい一戦であると認め、この試合が簡単なものになるとの見方を退けた。さらに、後半に入ってからより鋭く、支配的なパフォーマンスを見せた自チームの反応の良さを強調した。
ハーフタイム後にチームの出来が向上したことへの喜びについて説明したエンリケ監督は、『PSG TV』に対して次のように語った。「ル・クラシックは消耗する試合だが、とてもうれしく思う。簡単な試合になると考えていた人もいたが、私はそうは思っていなかった。今日も、ル・クラシックを戦うことがいかに難しいかを改めて目にした。特にベロドロームではそうだ。それでも、我々は本当に良いプレーをしたと思う。
「後半は前半よりはるかに良かった。前半の内容を改善し、多くのチャンスを作り出そうとした。そして実際にそれができた。我々はこの勝ち点3がファンにとって重要だと分かっているだけに、それを手にできて本当にうれしい」
- PsnewZ
キャプテンが得点の節目に並ぶ
決勝点はマルキーニョスにとってとりわけ格別なものとなった。この一撃により、首都のクラブでの ブラジル人の同胞ルーカス・モウラの通算46得点に並んだ からだ。
32歳のセンターバックは、この規模のライバル対決では、どんな形であれ勝利をつかむことだけが重要だと強調した。ホームチームの厳しい試練をいかにしてしのいだかを振り返り、マルキーニョスは『PSG TV』を通じて次のように語った。「ここで勝つのはいつだってうれしい。ここに来て勝てば、本当に気分がいい。接戦だったかどうかは関係ない。ここではもっと楽な試合もあったが、今日はいいプレーができた。
「守備もしなければならなかったし、この試合前は下から2番目だったとはいえ、相手はピッチ上で僕たちに挑んできたいいチームだった。僕たちは自分たちの問題を乗り越えて勝つことができたし、それが本当にうれしい。ここで勝てて本当に幸せだ。よく言うように、ル・クラシックは戦うものではなく勝つものだ。ここでもホームでも同じで、この試合に勝てたことを本当にうれしく思っている。
「僕のゴールについて言えば、クラブでのルーカス・モウラの得点数に並んだんだと思う。46得点は素晴らしい数字だ！ 得点するのがどれほど難しいかは分かっているが、チームの勝利を助けるチャンスを得られた時は、いつだってうれしい。特にここマルセイユではね。」
追走するチームがリーグ首位を追う
この苦しみながらつかんだ勝利により、PSGはリーグ首位モナコとの勝ち点差を5に縮めた。ここから国内日程はインターナショナルブレークのため中断に入る。エンリケ監督率いるチームは10月10日、パルク・デ・プランスで昇格組ル・マンを迎え、さらなる順位浮上を目指して戦う。一方、降格圏に低迷する不振のマルセイユは、翌日のトロワとの重要なアウェー戦を前に、この3週間の中断期間で立て直しを図らなければならない。
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