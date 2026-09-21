決勝点はマルキーニョスにとってとりわけ格別なものとなった。この一撃により、首都のクラブでの ブラジル人の同胞ルーカス・モウラの通算46得点に並んだ からだ。

32歳のセンターバックは、この規模のライバル対決では、どんな形であれ勝利をつかむことだけが重要だと強調した。ホームチームの厳しい試練をいかにしてしのいだかを振り返り、マルキーニョスは『PSG TV』を通じて次のように語った。「ここで勝つのはいつだってうれしい。ここに来て勝てば、本当に気分がいい。接戦だったかどうかは関係ない。ここではもっと楽な試合もあったが、今日はいいプレーができた。

「守備もしなければならなかったし、この試合前は下から2番目だったとはいえ、相手はピッチ上で僕たちに挑んできたいいチームだった。僕たちは自分たちの問題を乗り越えて勝つことができたし、それが本当にうれしい。ここで勝てて本当に幸せだ。よく言うように、ル・クラシックは戦うものではなく勝つものだ。ここでもホームでも同じで、この試合に勝てたことを本当にうれしく思っている。

「僕のゴールについて言えば、クラブでのルーカス・モウラの得点数に並んだんだと思う。46得点は素晴らしい数字だ！ 得点するのがどれほど難しいかは分かっているが、チームの勝利を助けるチャンスを得られた時は、いつだってうれしい。特にここマルセイユではね。」