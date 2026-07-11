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ルイス・エンリケとの再会か？ フェラン・トーレスがPSG移籍に前向き。バルセロナとの交渉は最終段階。
バルサとPSG、交渉が最終段階に
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、PSGは今夏、バルセロナのトーレス獲得へ具体的な動きを進めている。同選手がW杯後にフランスで新挑戦を希望したことで、両クラブの協議は最終段階に入ったという。バルセロナもこの状況を把握し、財政負担軽減のため移籍を容認する構えだ。
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トーレス、バルセロナ退団を示唆
トーレスの去就は、ワールドカップ直前から話題になっていた。リーグ・アンの強豪が興味を示しているという噂やカンプ・ノウでの新契約の可能性を問われたが、彼は沈黙を守り、代表戦に集中する姿勢を示した。
バルセロナでの将来を問われると、「明日はカーボベルデ戦に集中する」とだけ述べ、さらに「わからないし、気にもしない。重要なのは勝ち点3だ。外部の事情は今は関係ない」と語った。
元スペイン代表監督との再会が実現へ
パリが熱心なのは、スペイン代表で共に戦ったトーレスと再タッグを組みたいエンリケ監督の意向による。一方『マルカ』紙によると、バルセロナは当初2027年以降の契約延長を予定していたが、資金難で方針を転換した。
さらにアンソニー・ゴードンら新戦力の加入で、トーレスの先発の座は危うくなっている。
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バルセロナ、攻撃陣の大幅な入れ替えに直面
バルセロナは契約最終年のトーレスの移籍に備え、補強を進める。PSGは代表戦期間中に移籍金をまとめ、プレシーズン前に合意を目指し、実現すればエンリケ監督の攻撃陣はさらに競争が激化する。
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