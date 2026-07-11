トーレスの去就は、ワールドカップ直前から話題になっていた。リーグ・アンの強豪が興味を示しているという噂やカンプ・ノウでの新契約の可能性を問われたが、彼は沈黙を守り、代表戦に集中する姿勢を示した。

バルセロナでの将来を問われると、「明日はカーボベルデ戦に集中する」とだけ述べ、さらに「わからないし、気にもしない。重要なのは勝ち点3だ。外部の事情は今は関係ない」と語った。