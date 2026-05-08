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ルイス・エンリケが選手たちをすっぽかした！PSG監督は誕生日を祝うためチャンピオンズリーグのヒーローたちを招待したが、バイエルン・ミュンヘン戦勝利の後、姿を見せなかった。
ルイス・エンリケ、自身の誕生日パーティーを欠席
バイエルンを破りチャンピオンズリーグ決勝進出を決めたPSGの選手たちが、凱旋門近くの高級レストラン「プルニエ」に集まった。 木曜の夜、エンリケ監督の56歳誕生日を祝うディナーだったが、本人は出席せず。選手たちはミュンヘンでの合計スコア勝利を祝い、16区のレストランでシーフードとキャビアのコースを堪能した。
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PSGが再び決勝に進出し、会長は「最高の決断」と称賛した。
今週のPSGで最も称賛されるべきはルイス・エンリケだ。スペイン人監督は金曜の誕生日を前に、欧州強豪バイエルンを2試合合計で破った。パリでの第1戦を5－4で制し、水曜のミュンヘンでの第2戦で優勝を決めた。 ウスマン・デンベレの早々のゴールでフランス勢が優位に立ち、後半にハリー・ケインが奪ったホームチームの得点は慰めにとどまった。
2年連続のCL決勝進出は、エンリケ監督の指導力がチームに大きな影響を与えていることを示している。PSGはリーグ・アンでも優勝目前だ。試合後、ナセル・アル・ケライフィ会長は「ルイス・エンリケはクラブの宝であり、最高の決断だった」と絶賛した。 過去15年間、彼を招聘することについて話し合ってきた。彼は素晴らしい監督であり、世界最高の監督であるだけでなく、人間としても最高だ。日々の運営、選手たち、あらゆる事柄、さらにはメディアへの対応まで、彼がどう切り盛りしているかは信じられないほどだ。フランスではメディア対応が必ずしも容易ではないが、彼は素晴らしい。」
UCL決勝進出でフランス史に新たな1ページを刻んだ
ブダペストでの決勝進出により、エンリケ監督はパリでの実績を確固たるものにした。フランスクラブを率いて欧州カップ戦決勝に3度導いたのは彼が初めてだ。 さらにPSGはフランス勢として初めて2年連続の決勝進出を果たした。これは2018年のレアル・マドリード以来、連覇を達成したチームが成し遂げていなかった快挙だ。エンリケ率いるPSGはノックアウトステージで8試合連続勝利、直近20試合でも2敗のみと圧倒的な強さを示している。
- AFP
アーセナル、ブダペストでフランスの強豪と対戦
PSGは5月30日（土）、ブダペストのプスカシュ・アリーナでアーセナルと歴史的な一戦に臨む。エンリケ監督率いるチームは10年ぶりの大会連覇を狙うが、ハンガリーでの「ガナーズ」は手強い相手だ。エンリケ監督は自身3度目のチャンピオンズリーグ制覇をかけ、2試合制8連勝でフランス勢の欧州制覇時代を確固たるものにする。