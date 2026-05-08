今週のPSGで最も称賛されるべきはルイス・エンリケだ。スペイン人監督は金曜の誕生日を前に、欧州強豪バイエルンを2試合合計で破った。パリでの第1戦を5－4で制し、水曜のミュンヘンでの第2戦で優勝を決めた。 ウスマン・デンベレの早々のゴールでフランス勢が優位に立ち、後半にハリー・ケインが奪ったホームチームの得点は慰めにとどまった。

2年連続のCL決勝進出は、エンリケ監督の指導力がチームに大きな影響を与えていることを示している。PSGはリーグ・アンでも優勝目前だ。試合後、ナセル・アル・ケライフィ会長は「ルイス・エンリケはクラブの宝であり、最高の決断だった」と絶賛した。 過去15年間、彼を招聘することについて話し合ってきた。彼は素晴らしい監督であり、世界最高の監督であるだけでなく、人間としても最高だ。日々の運営、選手たち、あらゆる事柄、さらにはメディアへの対応まで、彼がどう切り盛りしているかは信じられないほどだ。フランスではメディア対応が必ずしも容易ではないが、彼は素晴らしい。」