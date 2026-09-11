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ルイス・エンリケが反撃！ PSG指揮官、ロール・ブロウローの批判を受けて今夏加入のマグネス・アクリウシュを擁護
アクリウシュ、早くも批判に直面
アクリウシュは、PSGがブラチスラバに対して圧勝したチャンピオンズリーグの試合後、大きな注目を集めている。今夏加入のこの新戦力は、『Canal+』の解説者ロール・ブロ―氏から厳しい批判を受け、同氏はこのFWが攻撃陣のチームメートたちが示している基準に達していないと主張した。
ブロ―氏は、デジレ・ドゥエのようなかつての有望株は適応に時間を要した一方で、アクリウシュは欧州の舞台で明らかにペース不足に見えると指摘。ボールを持っていない場面では懸命に働いているものの、ゴールへの直接関与の少なさについて、元フランス代表から厳しい評価が下された。
しかし、モナコから5000万ユーロ（4200万ポンド）で加入したこの新戦力は、指揮官から全面的な支持を受けている。エンリケ監督はこうした否定的な評価を明確に退け、若きアタッカーを力強く擁護している。
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エンリケが擁護に動く
エンリケは外部からの雑音を素早く一蹴し、フランスの首都での新生活をスタートさせたアクリウシュを絶賛した。スペイン人指揮官は、この選手の戦術理解の高さとチームへのスムーズな適応を強調した。
『Foot01』によると、エンリケは「マグネスは、我々が求めることに最も早く適応する選手の一人だ。ボールを持った時のクオリティーは非常に高く、守備能力も高い。さらに背後へのランニングもできる」と語った。
PSG指揮官は、この若きアタッカーが自身の指示を完璧に遂行していることを明確にし、「彼が毎回やっていることには特に満足している。だからこそ、彼は多くプレーしているのだ」と述べた。
数字がそれを裏付けている
その基礎データは、エンリケが新たなFWを断固として擁護していることを裏付けている。国内大会と欧州大会が再開して以降、アクリウシェはリーグ・アン王者の全試合に出場している。
すでにエンリケ体制下で372分間プレーしており、指揮官の戦術システムにおける重要な歯車であることを証明している。高い運動量と守備面での貢献は、現在のPSGの戦い方におけるプレッシングの要求に完全に合致している。
5000万ユーロという高額な値札を背負いながらも、元モナコのこの活躍選手は並外れた成熟ぶりを見せている。唯一欠けているのは、パリのクラブでの記念すべき初ゴールだけだ。
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決定的な先制点を追い求めて
アクリウシュは今後、パリ・サンジェルマンでの初ゴールを決めることで、なお残る批判の声を封じたいところだ。ネットを揺らせば、プレッシャーは一気に和らぎ、エンリケ監督の揺るぎない信頼が正しかったことも証明される。
このFWは、次に輝くチャンスを長く待つ必要はない。PSGはリーグ・アンで重要な1週間を控えており、ブレスト戦の後には宿敵マルセイユとの大一番が待っている。
エンリケ監督が絶大な信頼を寄せていることを踏まえれば、アクリウシュはこの2つの重要な試合でいずれも多くの出場機会を得るとみられる。ル・クラスィクで決定的なパフォーマンスを見せれば、パルク・デ・プランスでファンのお気に入りとしての地位を確かなものにするのは間違いない。
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