アクリウシュは、PSGがブラチスラバに対して圧勝したチャンピオンズリーグの試合後、大きな注目を集めている。今夏加入のこの新戦力は、『Canal+』の解説者ロール・ブロ―氏から厳しい批判を受け、同氏はこのFWが攻撃陣のチームメートたちが示している基準に達していないと主張した。

ブロ―氏は、デジレ・ドゥエのようなかつての有望株は適応に時間を要した一方で、アクリウシュは欧州の舞台で明らかにペース不足に見えると指摘。ボールを持っていない場面では懸命に働いているものの、ゴールへの直接関与の少なさについて、元フランス代表から厳しい評価が下された。

しかし、モナコから5000万ユーロ（4200万ポンド）で加入したこの新戦力は、指揮官から全面的な支持を受けている。エンリケ監督はこうした否定的な評価を明確に退け、若きアタッカーを力強く擁護している。