ルイス・エンリケがマンチェスター・ユナイテッドに痛手――スペイン人監督、PSGとの大型複数年契約延長に近づく

エンリケ監督がパリ・サンジェルマンとの契約延長に近づき、マンチェスター・ユナイテッドの監督探しは難航している。55歳の名将は世界屈指の指揮官で、『テレグラフ』紙によると交渉は順調に推移し、移籍はほぼ不可能だ。 ユナイテッドは代替候補を探さなければならなくなった。

彼はリーグ・アンに馴染み、かつて興味を示したプレミアリーグへの挑戦よりパリでの成功を選んだ。昨季のチャンピオンズリーグ制覇と今季の好成績を受け、PSG首脳陣もプロジェクト継続のため迅速に動いた。ユナイテッドは、かつての栄光を取り戻すための第一候補としてエンリケを視ていたため、このニュースは長期計画の大きな後退となる。