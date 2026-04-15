Goal.com
ライブ
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ルイス・エンリケがマンチェスター・ユナイテッドに痛手――スペイン人監督、PSGとの大型複数年契約延長に近づく

ルイス・エンリケ
マンチェスター・ユナイテッド
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
プレミアリーグ

ルイス・エンリケ監督がパリ・サンジェルマン（PSG）と大幅な契約延長目前と報じられ、マンチェスター・ユナイテッドの長期監督計画に打撃。同監督はPSGを欧州で前例のない成功に導き、プレミアリーグの関心をよそにパルク・デ・プランスに残る見込み。

  • パリの躍進で、ユナイテッドの監督就任への期待は消えた。

    エンリケ監督がパリ・サンジェルマンとの契約延長に近づき、マンチェスター・ユナイテッドの監督探しは難航している。55歳の名将は世界屈指の指揮官で、『テレグラフによると交渉は順調に推移し、移籍はほぼ不可能だ。 ユナイテッドは代替候補を探さなければならなくなった。

    彼はリーグ・アンに馴染み、かつて興味を示したプレミアリーグへの挑戦よりパリでの成功を選んだ。昨季のチャンピオンズリーグ制覇と今季の好成績を受け、PSG首脳陣もプロジェクト継続のため迅速に動いた。ユナイテッドは、かつての栄光を取り戻すための第一候補としてエンリケを視ていたため、このニュースは長期計画の大きな後退となる。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    2029年までの大規模な新契約

    提案された新契約により、エンリケ監督は2029年までパルク・デ・プランスに残り、さらに12か月の延長オプションがある。 この長期契約は、ナセル・アル・ケライフィ会長とルイス・カンポス顧問がエンリケに寄せる厚い信頼を示す。2027年6月までの現契約を延長し、パートナーシップを強固にし、海外からの関心を退ける最適期と判断した。

    エンリケも「パリ・サンジェルマンでとても幸せだ。ここはパリだ（Ici c’est Paris）」と語り、マンチェスター・ユナイテッド移籍の噂を否定。長期契約で安心感が生まれ、チーム再建に集中できる。

  • 「キラキラ」からダイナミックなマシンへ

    エンリケはPSGで「スター依存」から脱却し、若くエネルギッシュなチームを構築。ネイマール、メッシ、ムバッペと別れ、集団の規律を重視した。この転換でPSGは欧州屈指のダイナミックなチームになった。

    在任中、彼は選手個々の成長も促した。特にウスマン・デンベレは予測不能なウイングから勤勉なセンターフォワードへ変貌し、バロンドールに輝いた。才能を引き出し、スターのワークレートを高める手腕は、エンリケを世界屈指の指揮官として欧州のライバルが羨む存在にしている。

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    プレミアリーグへの夢は依然として先送りとなっている

    プレミアリーグに「特別な魅力を感じる」と語っていたエンリケ。だが彼は、加入するより外部からイングランドのクラブを破るほうが充実するようだ。 チェルシーやトッテナムからオファーを受けた過去もあるが、昨季は強豪を次々と破り、その戦術を証明した。チャンピオンズリーグでリヴァプールを退けたのが集大成だ。パリで「怪物」と呼べるチームを築いたエンリケは、今後もプロジェクトを率いる意向で、マンチェスター・ユナイテッドなどのアプローチは当分待たされそうだ。

プレミアリーグ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
リヨン crest
リヨン
OL