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ルイス家は「極めて残念な」シーズンを終え、サポーターへの公開書簡でトッテナムの売却を否定した。
オーナーは不振の責任を負う
ルイス家はサポーターに直接メッセージを送り、ここ数年の失敗を認めた。2シーズン連続17位という結果を受け、オーナー側はクラブの現状が過去の輝かしい実績とかけ離れていると述べた。2025-26シーズンは波乱続きで、最終日にエバートンに1-0で勝利し、辛うじて降格を免れた。
声明では「25年間オーナーを務め、ファンと共に栄光と苦難を分かち合ってきた。しかし直近2シーズンの17位はクラブの格にふさわしくない。深く失望しており、ファンの不満も理解している。これ以上の結果を期待し、同じ失敗を繰り返さない」と表明した。
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売却より投資に注力
サポーターの圧力が高まり、筆頭株主ENIC社への抗議も続く中、ルイス家は買収の憶測を否定した。同家は長期再建に注力すると強調し、チームとインフラ刷新のため今後も投資を続ける意向を示した。
「クラブ売却は考えていない。全力を尽くし、投資も続けている。数か月以内に成果を示す」と宣言した。チーム、アカデミー、スタッフへの投資も進めている。 私たちの目標は、クラブの精神を取り戻し、かつて私たちを象徴していた興奮、恐れを知らない姿勢、そして大胆なサッカーを復活させることです。つまり、サッカーが最優先です。取締役会と経営陣は、この目標を達成するための計画をすでに提示しています。」
「信頼の失墜」を認める
トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは組織改革がすでに始まっている。25年近く最高意思決定者だったダニエル・レヴィ氏は、オーナー陣の大規模な見直しを受け9月に会長を退任した。これに伴い、ルイス家がクラブの経営と戦略監督により積極的に関与することになった。
彼らは「クラブ運営は引き続き専門家任せ、成功へ支援する。だが問題は想像より深刻で数年かけて蓄積された。信頼を損ねたことを認識し、回復する責任がある。オーナーとして現状と再建の責任を負う」と語った。
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再建を率いる新たな顔ぶれ
最高経営責任者（CEO）のヴィナイ・ヴェンカテシャム氏は就任1年目で批判を受けたが、オーナー陣は依然として全面的に支持している。クラブはパフォーマンス・ディレクターのダン・ルウィンドン氏や、シティ・フットボール・グループから加入するフットボール・オペレーション・ディレクターのラフィ・モーセン氏など、新スタッフを配置した。これは「機能不全」に陥ったサッカー部門を立て直す広範な取り組みの一環で、負傷者問題への対応も目的だ。
ルイス家はメッセージをこう結んだ。「私たちはスパーズを愛しています。クラブも皆さんも当然受けるべき再建は始まっています。根深い改革には時間と献身が必要です。それでも変化は起きています。行動がすべてを語ります。」