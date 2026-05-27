ルイス家はサポーターに直接メッセージを送り、ここ数年の失敗を認めた。2シーズン連続17位という結果を受け、オーナー側はクラブの現状が過去の輝かしい実績とかけ離れていると述べた。2025-26シーズンは波乱続きで、最終日にエバートンに1-0で勝利し、辛うじて降格を免れた。

声明では「25年間オーナーを務め、ファンと共に栄光と苦難を分かち合ってきた。しかし直近2シーズンの17位はクラブの格にふさわしくない。深く失望しており、ファンの不満も理解している。これ以上の結果を期待し、同じ失敗を繰り返さない」と表明した。