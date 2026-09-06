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ルイスがルイスを称賛！ モナコの名将、敵地パルク・デ・プランスでの衝撃勝利後にライバル指揮官エンリケを絶賛
パルク・デ・プランスでの戦術的傑作
ASモナコはフィリペ・ルイス監督の下、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンを相手に圧巻のパフォーマンスを披露し、劇的な逆転で2-1の勝利を収めた。立ち上がりの苦しい時間帯に押し込まれ、前半を0-1で折り返したアウェーのモナコだったが、重要な戦術修正を施して試合をひっくり返した。GKルーカス・フラデツキーはPSGの得点を防ぐ重要なセーブを連発し、英雄的な役割を果たした一方、ルイス監督は試合終了後、すぐに自身ではなく相手ベンチへと話題を向けた。
「前半は耐えなければならなかったが、選手たちは勇敢な振る舞いと戦術の遂行を見せ、トップレベルのチーム相手に試合をひっくり返してくれた」とルイス監督は述べ、自軍の粘り強さを称賛した。
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名将の手法を取り入れる
試合後の記者会見でルイスは、ルイス・エンリケに惜しみない賛辞を送り、このスペイン人指揮官が自身のキャリアに多大な影響を与えてきたことを率直に認めた。モナコを率いるルイスは、PSG指揮官をフットボール史における最高峰の一人に位置づけることをためらわず、同監督から直接学んだトレーニング手法を日常的に自身のアプローチにも取り入れていることを明かした。
「ルイス・エンリケは歴史上でも最高の指導者の一人だ。私は彼のトレーニング手法の多くを自分のやり方に取り入れていることを認める」とルイスは打ち明け、指揮官としてのライバルに最大級の敬意を示した。
プレッシャーと戦術的なブロックを乗り越える
ルイスはまた、90分間を通じて王者から受けた激しい猛攻を、自分たちがどのようにしのいだのかについても率直に戦術面から評価した。モナコの序盤のハイプレスは、PSGの卓越した動きによって容易に打開されたと認めたブラジル人指揮官は、チームがその後、規律あるミドルブロックとローブロックへとうまく移行したと説明。守備陣全体の連係した対応により、モナコはPSGの決定機逸を突いて歴史的な勝ち点3を手にした。
「ハイプレスを試みたが、PSGのクオリティならそれを破ってくると選手たちには警告していた。だからこそ、ミドルブロックとローブロックで耐える必要があった」と、ルイスは自身の戦術的な切り替えについて説明した。
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未来に向けて地に足をつける
敵地での大勝にもかかわらず、ルイスは先を見据えすぎることなく、あくまで一戦一戦に集中する姿勢を崩していない。この結果、国内シーズンの厳しいスタートを切ったPSGは答えを探る状況に置かれ、一方のモナコは好調な流れをさらに強めている。ルイスが次の戦いに向けてチームを準備する中、エンリケのような名将の下で培った戦術的な学びは、タッチライン際で引き続き見事な成果をもたらしている。
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