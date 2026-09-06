ASモナコはフィリペ・ルイス監督の下、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンを相手に圧巻のパフォーマンスを披露し、劇的な逆転で2-1の勝利を収めた。立ち上がりの苦しい時間帯に押し込まれ、前半を0-1で折り返したアウェーのモナコだったが、重要な戦術修正を施して試合をひっくり返した。GKルーカス・フラデツキーはPSGの得点を防ぐ重要なセーブを連発し、英雄的な役割を果たした一方、ルイス監督は試合終了後、すぐに自身ではなく相手ベンチへと話題を向けた。

「前半は耐えなければならなかったが、選手たちは勇敢な振る舞いと戦術の遂行を見せ、トップレベルのチーム相手に試合をひっくり返してくれた」とルイス監督は述べ、自軍の粘り強さを称賛した。



