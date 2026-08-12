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ルイス＝スケリーは、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーからの関心があるにもかかわらず、アーセナルで自身のポジションを勝ち取るために残って戦う決意を固めている。
プレシーズンでの復活と不透明な将来
ルイス＝スケリーはプレシーズンでアーセナルの際立ったパフォーマーの一人となっており、日曜日のコミュニティ・シールドに向けた準備を進める中で、直近2試合の親善試合に先発出場している。
このMFは昨季、厳しいシーズンを経験した。守備陣の序列でリッカルド・カラフィオーリとピエロ・ヒンカピエの後塵を拝したためだ。しかし、ルイス＝スケリーは最近になって本職のセントラルMFで調子を上げており、アーセナルにとっては悩ましい材料となっている。
クラブは以前、ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリを売却して1億ポンドを捻出することを検討していたが、最近の印象的なパフォーマンスによって状況は複雑になっている。熾烈な競争にもかかわらず、ルイス＝スケリーは今季、ミケル・アルテタ監督の下で先発の常連としての地位を確立する決意を崩していない。
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『BBCスポーツ』によると、ルイス＝スケリーは1月にマンチェスター・ユナイテッドへ売り込みがあったという。ただ、アーセナルは他クラブに対して同選手を積極的に売り込んではいないと主張している。マンチェスター・ユナイテッドは左サイドの選手を必要としている。ルーク・ショーはコンディション面が安定せず、パトリック・ドルグはマイケル・キャリックによってより前のポジションで起用されているためだ。
ユナイテッドはルイス・ホールにも関心を示しているが、実現は複雑になると認識している。同様に、チェルシーにもルイス＝スケリー獲得の機会が持ちかけられたと報じられている。
ただ、チェルシーはすでにそのポジションにジョレル・ハトとペップ・チャバリアを擁している。さらに、欧州大会がなく、中盤も層が厚いため、チェルシーがルイス＝スケリーの獲得に動く可能性は低く、まずは大規模な売却を行う必要があるとみられている。
ファイナンシャル・フェアプレーと純利益
アーセナルは大型投資を続けており、昨夏に2億5000万ポンドを投じ、さらにブルーノ・ギマランイスを7500万ポンドで獲得した今夏の移籍市場でも1億ポンド超を支出している。収支のバランスを取るため、クラブは選手の放出を進めており、すでにクリスティアン・ノアゴールを700万ポンド、レアンドロ・トロサールを1500万ポンドで売却した。アカデミー出身選手であることから、ルイス＝スケリーの移籍は会計上の観点で非常に大きな利益をもたらすことになる。
ルイス＝スケリー自身もクラブにとっての自らの財務的価値を強く認識しており、以前にはプレミアリーグのトロフィーとともに喜ぶ自身の写真に「pure profit」というキャプションを添えていた。しかし、新たなスカッド・コスト比率のルールにより、下部組織出身選手の売却によって得た収益は、今後はその選手の契約期間にわたって償却しなければならないと定められている。
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ルイス＝スケリーの次は？
アーセナルは、移籍市場が正式に閉幕する前に重要な決断を下す必要がある。ルイス＝スケリーは日曜日にマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドに出場する可能性が高く、それは極めて重要なアピールの場となり得る。ギマランイスよりも優先して確実な出場時間を確保できなければ、マンチェスター・ユナイテッドが引き続き彼の状況を注意深く見守る中、国内での期限間際の移籍が実現する可能性は十分にある。
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