ルイス＝スケリーはプレシーズンでアーセナルの際立ったパフォーマーの一人となっており、日曜日のコミュニティ・シールドに向けた準備を進める中で、直近2試合の親善試合に先発出場している。

このMFは昨季、厳しいシーズンを経験した。守備陣の序列でリッカルド・カラフィオーリとピエロ・ヒンカピエの後塵を拝したためだ。しかし、ルイス＝スケリーは最近になって本職のセントラルMFで調子を上げており、アーセナルにとっては悩ましい材料となっている。

クラブは以前、ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリを売却して1億ポンドを捻出することを検討していたが、最近の印象的なパフォーマンスによって状況は複雑になっている。熾烈な競争にもかかわらず、ルイス＝スケリーは今季、ミケル・アルテタ監督の下で先発の常連としての地位を確立する決意を崩していない。