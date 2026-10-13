リールは痛烈な声明を発表し、「危険な」タックルだと非難した。審判の判定基準を直接批判するとともに、損害賠償を求めてあらゆる法的手段を検討していることを明らかにした。

リールは審判を管轄する組織に責任を求め、負傷したDFを全面的に支援する姿勢を示した上で、こう述べた。「今回の出来事の状況と、いかなる処分も下されなかったことについて、クラブは重大な疑問を抱いている」

「リールは可能な限りすべての法的手段を検討しており、被った損失の賠償を得るために必要な法的措置を講じる権利を留保する。チアゴが自身の権利を守るために取ると決めたいかなる行動も支援する」