PsnewZ
翻訳者：
リール、チアゴ・サントスが「危険な」タックルで今季絶望の前十字靱帯損傷。法的措置を検討
壊滅的な打撃が激しい反発を招く
スタッド・ピエール・モーロワを本拠地とするクラブは、激しいタックルによって主力右サイドバックの今季が早期に終わったことを受け、法的措置に踏み切る構えだ。このタックルは反則と判定されず、選手は右膝の靱帯を断裂。左脚に同様の負傷を負ってから、わずか2年後のことだった。クラブ幹部は、審判団とVARがタックルを反則と判定しなかったことについて、フランスサッカー連盟とリーグの幹部に説明を求めている。
- AFP
激怒したクラブ、前例のない訴訟を起こすと警告
リールは痛烈な声明を発表し、「危険な」タックルだと非難した。審判の判定基準を直接批判するとともに、損害賠償を求めてあらゆる法的手段を検討していることを明らかにした。
リールは審判を管轄する組織に責任を求め、負傷したDFを全面的に支援する姿勢を示した上で、こう述べた。「今回の出来事の状況と、いかなる処分も下されなかったことについて、クラブは重大な疑問を抱いている」
「リールは可能な限りすべての法的手段を検討しており、被った損失の賠償を得るために必要な法的措置を講じる権利を留保する。チアゴが自身の権利を守るために取ると決めたいかなる行動も支援する」
物議を醸す中、対戦相手がMFを擁護
ル・アーヴルはすぐに所属選手を公に擁護するとともに、負傷したポルトガル人サイドバックの早期回復を願った。また、主審のバスティアン・デシェピー氏とVAR担当審判のいずれも、このプレーを罰する判断をしなかったと指摘した。
このプレーの深刻さをめぐる見方に反論し、ル・アーヴルは公式声明を発表した。「ル・アーヴル・アスレティック・クラブと所属選手のアミール・リチャードソンはまず、土曜日の試合で負傷したリールのチアゴ・サントス選手に対し、心からの全面的な支援の意を改めて表し、一日も早い回復を願っています」
「この負傷とその影響が引き起こした感情を理解した上で、ル・アーヴルは、主審のバスティアン・デシェピー氏とVAR担当審判がいずれも、アミール・リチャードソンに処分を科す必要はないと判断したことを改めて指摘します」
- ZUMA Press Wire
欧州での厳しい試練が迫る
主力DFを失う大きな痛手を負ったものの、ダヴィデ・アンチェロッティ監督率いるチームはすぐに気持ちを切り替え、アーセナルとの厳しいチャンピオンズリーグの一戦に臨まなければならない。リールは欧州での初戦でレアル・ベティスに2-3で惜敗しただけに、ロンドンでの巻き返しを強く望んでいる。リーグ戦で2位につけていることは、過密日程に臨むチームにとって、少なくとも励みになるはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。