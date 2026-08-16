リールが準備を終えた後、アンチェロッティはブアディについて率直に語り、イングランドからの大きな関心があることを認めつつ、この10代の選手を絶賛した。

アンチェロッティはメディアに対し、次のように語った。「もちろん、交渉はある。非常に多くのクラブが関心を示している。彼は本当に、本当に素晴らしい選手で、残ってくれることを願っている！ 彼の何が特別なのか？ とても強い個性を持っていることだ。ピッチ内外で信じられないほど賢く、本当に成熟している。まだ18歳だが、ピッチに立つと32歳のように見える。技術的にも非常に完成度が高い。フィジカル面にも優れ、デュエルでも本当に強い。今後10年間で、ヨーロッパ最高のMFの一人になるだろう」