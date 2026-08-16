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リールのダビデ・アンチェロッティ監督、アイユーブ・ブアディが移籍交渉継続の中でマンチェスター・シティーに加入する可能性を認める
アンチェロッティがマンチェスター・シティとの話し合いを認める
マンチェスター・シティはブアディ獲得に向けて大きく前進しており、リールのダビデ・アンチェロッティ監督も両クラブ間で交渉が続いていることを公に認めた。 『Get French Football News』によると、シティはブアディを巡ってフランスのクラブであるリールとの合意に近づいている。
エバートンとのプレシーズン最後の親善試合後、アンチェロッティ監督はこのMFを巡る憶測について言及した。マンチェスター・シティがコミュニティ・シールドでアーセナルに0-3で敗れたこの日に、移籍の動きは勢いを増している。この試合は、ジョゼップ・グアルディオラの後任となったエンツォ・マレスカにとって就任後初の公式戦となり、さらにロドリがメンバーから外れたことは、バルセロナからの強い関心を受ける中で、同選手の退団が差し迫っていることを示している。
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リール指揮官からの高い評価
リールが準備を終えた後、アンチェロッティはブアディについて率直に語り、イングランドからの大きな関心があることを認めつつ、この10代の選手を絶賛した。
アンチェロッティはメディアに対し、次のように語った。「もちろん、交渉はある。非常に多くのクラブが関心を示している。彼は本当に、本当に素晴らしい選手で、残ってくれることを願っている！ 彼の何が特別なのか？ とても強い個性を持っていることだ。ピッチ内外で信じられないほど賢く、本当に成熟している。まだ18歳だが、ピッチに立つと32歳のように見える。技術的にも非常に完成度が高い。フィジカル面にも優れ、デュエルでも本当に強い。今後10年間で、ヨーロッパ最高のMFの一人になるだろう」
個人条件ではすでに合意に達している
リールは当初、ブアディの移籍金として1億ユーロ前後を求めていたが、マンチェスター・シティは8000万ユーロに近い条件でパッケージをまとめられると引き続き確信している。ブアディは今夏の即時移籍を優先しており、すでにシティと個人条件で合意に達している。ファブリツィオ・ロマーノはXで次のように伝えた。「アユーブ・ブアディとその陣営は、マンチェスター・シティと個人条件で合意に達した。#MCFC は次のステップとしてリールとの契約成立が見込まれており、すでに交渉は進展している。ブアディ本人の希望は、2027年ではなく、今すぐシティに加わることだ」。ロドリのバルセロナ加入が近づく中、ブアディの確保はマレスカの戦術的再構築における極めて重要なピースとなる。
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マンチェスター・シティとブアディの次は？
シティは今後数日で、リールとの支払い条件やボーナス条項の最終調整に注力する見通しだ。コミュニティー・シールドでのつまずきを受け、マレスカはプレミアリーグ開幕前にブアディをチームへ組み込むことを熱望しており、ロドリは間もなくバルセロナへの移籍を完了するとみられている。
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