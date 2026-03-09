Reebok
リーボックが帰ってきた！2000年代のアイコンがサッカーシューズで復活へユヴェントスのスター選手がブランドの顔に就任
リーボックが帰ってきた
長きにわたりサッカー市場から遠ざかっていたリーボックが、この夏ピッチに復帰する。英国発祥で米国資本のスポーツウェアブランドは、サッカー分野での「地位回復」を目指す意向を表明した。ユヴェントスのストライカー、ドゥシャン・ヴラホヴィッチがその実現を支える。同選手は長期契約を結び、同ブランドのサッカー分野における復活の顔となる。
ヴラホヴィッチ、新たなサイドワインダーを着用へ
ヴラホヴィッチは、リーボックがサッカーシューズ市場に復帰する初の試みとなる新製品「サイドワインダー」を来季開幕から着用するほか、アンバサダーとしてピッチ外でもリーボックのアパレルを着用する。 セルビア代表選手は既にピッチ上でサイドワインダーをテスト済みで、最近のユヴェントス練習で着用している姿が目撃されている。ローンチカラーは白を基調に、太いジグザグの黒ラインとヒール部分のゴールドのリーボックロゴが特徴だ。試合で初めてこのブーツを目にした時、それはまさに2000年代のノスタルジーを呼び起こす光景となるだろう。
リーボックには素晴らしい歴史があります
新モデルのブーツに関する技術的な詳細は現時点では多くなく、詳細は夏に明らかになる見込みだが、ヴラホヴィッチは同ブランドのサッカー分野での復活に参画できることに興奮している。
「リーボックがピッチに復帰し、サッカー界での地位を取り戻すこのタイミングで参加できることを誇りに思います」と彼は語った。「リーボックはスポーツ界で素晴らしい歴史を持ち、次世代のアスリートに向けてリーボック・フットボールをさらに高めるために、私たちが共に何ができるか楽しみにしています」
リーボックは地位の回復を目指す
これはリーボックが2010年以来初めてリリースする現代的なサッカーシューズとなり、チームスポーツ分野での地位回復を目指す同社の取り組みにおいて重要な節目となる。 「サッカーはリーボックの伝統に深く根ざしており、当社の未来の中核をなす」とリーボックCEOトッド・クリンスキーは述べた。「チームスポーツ分野での存在感を再構築する中で、ドゥシャンのようなトップ選手との提携は、最高峰での競争への決意を示すものだ。これは過去の栄光を称えつつ、大胆に未来を形作る取り組みである」
全盛期には、リーボックはギグス、アンリ、イケル・カシージャス、アンドリー・シェフチェンコといった選手を擁していたが、市場環境の変化と戦略転換によりサッカーラインを廃止した。
同社は再び競争力を取り戻すことを望んでおり、2023年にサッカー市場に参入して以来、バイエルン・ミュンヘンやイングランド代表のストライカー、ハリー・ケインを筆頭にトップクラスの選手グループを徐々に構築している新参者スケッチャーズの成功に勇気づけられるかもしれない。
