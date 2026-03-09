これはリーボックが2010年以来初めてリリースする現代的なサッカーシューズとなり、チームスポーツ分野での地位回復を目指す同社の取り組みにおいて重要な節目となる。 「サッカーはリーボックの伝統に深く根ざしており、当社の未来の中核をなす」とリーボックCEOトッド・クリンスキーは述べた。「チームスポーツ分野での存在感を再構築する中で、ドゥシャンのようなトップ選手との提携は、最高峰での競争への決意を示すものだ。これは過去の栄光を称えつつ、大胆に未来を形作る取り組みである」

全盛期には、リーボックはギグス、アンリ、イケル・カシージャス、アンドリー・シェフチェンコといった選手を擁していたが、市場環境の変化と戦略転換によりサッカーラインを廃止した。

同社は再び競争力を取り戻すことを望んでおり、2023年にサッカー市場に参入して以来、バイエルン・ミュンヘンやイングランド代表のストライカー、ハリー・ケインを筆頭にトップクラスの選手グループを徐々に構築している新参者スケッチャーズの成功に勇気づけられるかもしれない。