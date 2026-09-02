フェルナンデスのキャリアで生じたリーベルの収益は、複数の欧州移籍を通じて合計5712万ユーロという驚異的な額に達している。前会長ホルヘ・ブリトは、ベンフィカに1800万ユーロで売却しつつ、25％の売却益条項を保持する巧みな契約をまとめた。これは、その6カ月後にチェルシーが1億2100万ユーロで獲得した際に大きな実りをもたらした。ブエノスアイレスの名門は今も、育成モデルと緻密に設計された売却益条項から莫大な利益を得続けている。