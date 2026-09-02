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リーベル・プレートの究極の金脈！ エンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティへの大型移籍を成立させ、アルゼンチンの名門に再び複数百万の臨時収入へ
アルゼンチンの名門クラブが思わぬ利益を確保
フェルナンデスがシティへの大型移籍を完了したことで、リーベルは再び多額の資金を得る見通しとなった。下部組織出身のアルゼンチンの名門クラブは、FIFAの連帯貢献金制度により、記録に並ぶこの取引から約500万ユーロを受け取る。今回の支払いにより、このMFが2022年に欧州へ渡って以降、少年時代を過ごしたクラブにもたらした総収入は約6000万ユーロに達する。
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連帯貢献金制度がクラブ財政を潤す
アルゼンチンメディア『Oleオレ』によると、エル・ミジョナリオはFIFAの連帯貢献金制度を通じて移籍金総額の3.37％を受け取る見通しで、クラブ関係者もその金額を認めている。492万ユーロの臨時収入は、プレミアリーグの両クラブ間で合意された支払いスケジュールに沿って分割で支払われる予定だ。この資金流入により、FWルーカス・ベルトランのレンタル移籍をめぐるクラブの財政的負担はほぼ相殺される見込みとなっている。
下部組織出身選手が記録を塗り替える
フェルナンデスのキャリアで生じたリーベルの収益は、複数の欧州移籍を通じて合計5712万ユーロという驚異的な額に達している。前会長ホルヘ・ブリトは、ベンフィカに1800万ユーロで売却しつつ、25％の売却益条項を保持する巧みな契約をまとめた。これは、その6カ月後にチェルシーが1億2100万ユーロで獲得した際に大きな実りをもたらした。ブエノスアイレスの名門は今も、育成モデルと緻密に設計された売却益条項から莫大な利益を得続けている。
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マレスカ、戦術的な統合を見据える
シティは今後、中盤の選択肢を強化するため、フェルナンデスを同じく今夏加入したエリオット・アンダーソンとともにチームへ組み込むことに注力する。25歳のプレーメーカーは、登録手続きが期限内に完了すれば、今週末のコヴェントリー・シティ戦で公式戦デビューを果たす可能性がある。エティハド首脳陣は、その加入が2026-27シーズンにおける全コンペティションでの主要タイトル獲得争いに新たな勢いをもたらすことを期待している。
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