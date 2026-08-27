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リース・ネルソンがアーセナルを退団！ アーセナルが下部組織出身選手との双方合意による契約解除に合意
双方にとっての円満な別れ
ネルソンとの決別を決めたのは、そのキャリアが重要な段階に差しかかっているためでもある。FWのネルソンは、ミケル・アルテタ監督がエミレーツ・スタジアムで与えられる以上に、より安定した出場機会を求めている。契約は最終年に入っており、さらに12カ月延長のクラブオプションも含まれていたが、アーセナルは移籍を実現しやすくするため、このタイミングで退団を認める判断を下した。
このウインガーにはすでに高い関心が寄せられており、プレミアリーグ内外の複数クラブが状況を注視している。ウェストハムは以前、獲得の可能性についてアーセナルと協議を行っており、ネルソンは次のキャリアを決める前に、提示されるあらゆるプロジェクトを時間をかけて慎重に見極める見通しだ。
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安定感の欠如と負傷の苦悩
ネルソンは2025-26シーズンをブレントフォードへのレンタル移籍で過ごしたが、フィジカル面の問題や限られた出場機会に苦しむシーズンとなった。キース・アンドリュース率いるチームでの出場は全公式戦でわずか13試合にとどまり、先発は3試合のみ。その3試合はいずれも国内カップ戦だった。
ブレントフォード移籍に先立ち、元イングランドU-21代表のネルソンは2024-25シーズンにフルアムへレンタル移籍していた。しかし、クレイブン・コテージでも状況は好転せず、2024年12月に重いハムストリングの負傷を負ったことで、そのシーズンは途中終了となった。
ヘイル・エンドの有望株からトップチームの常連へ
ネルソンのアーセナルでの歩みはアカデミーから始まった。そこで長らく、同世代で最も将来を嘱望される才能の一人と見なされていた。2016年12月に自身初のプロ契約を結ぶと、2017年8月にはコミュニティ・シールドのチェルシー戦で途中出場し、トップチームデビューを果たした。
トップチームでは断続的に出場機会を得た後、2018-19シーズンはドイツのホッフェンハイムへ期限付き移籍した。ドイツでは22試合で3ゴールを挙げて高い効率性を示したものの、2020-21シーズンのロンドン復帰後は出場機会が限られ、2021年8月にフェイエノールトへ再び期限付き移籍。オランダのクラブによるUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝進出に貢献した。北ロンドン復帰後は、途中出場から流れを変えられる実績ある戦力としての能力が評価され、2023年に新契約を勝ち取った。
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長く続いたノースロンドンでの章の終わり
ネルソンは在籍中、アーセナルでちょうど90試合に出場し、8得点9アシストを記録してクラブを去る。ユース時代に多くが予想したようなスーパースターにはついになり切れなかったものの、2023年のボーンマス戦で決めた劇的な後半アディショナルタイム7分の決勝弾を筆頭に、その貢献はエミレーツのファンの記憶に温かく刻まれるはずだ。
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