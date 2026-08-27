ネルソンとの決別を決めたのは、そのキャリアが重要な段階に差しかかっているためでもある。FWのネルソンは、ミケル・アルテタ監督がエミレーツ・スタジアムで与えられる以上に、より安定した出場機会を求めている。契約は最終年に入っており、さらに12カ月延長のクラブオプションも含まれていたが、アーセナルは移籍を実現しやすくするため、このタイミングで退団を認める判断を下した。

このウインガーにはすでに高い関心が寄せられており、プレミアリーグ内外の複数クラブが状況を注視している。ウェストハムは以前、獲得の可能性についてアーセナルと協議を行っており、ネルソンは次のキャリアを決める前に、提示されるあらゆるプロジェクトを時間をかけて慎重に見極める見通しだ。