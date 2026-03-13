リース・ジェームズ、新契約を結んだチェルシーのキャプテンは、スタンフォード・ブリッジで「全盛期」を過ごすことを目指し、「大喜び」している

チェルシーは、ジェームズが2032年までという驚異的な長期契約にサインし、ウェスト・ロンドンでの将来を確固たるものにしたことを正式に発表した。6歳の時にクラブに入団したこのアカデミー出身の選手は、クラブのスポーツプロジェクトにおける要としての地位を確固たるものにした。

26歳のこのディフェンダーは、今後10年近く、トップチームの中心としてプレーし続けることになる。ユース時代からトップレベルまで駆け上がった彼の契約延長は、自クラブで育ったリーダーシップとエリート選手を軸にチームを構築するというオーナー陣のビジョンにとって、大きな後押しとなる。