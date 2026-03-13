Getty Images Sport
翻訳者：
リース・ジェームズ、新契約を結んだチェルシーのキャプテンは、スタンフォード・ブリッジで「全盛期」を過ごすことを目指し、「大喜び」している
スタンフォード・ブリッジでの生涯にわたる献身
チェルシーは、ジェームズが2032年までという驚異的な長期契約にサインし、ウェスト・ロンドンでの将来を確固たるものにしたことを正式に発表した。6歳の時にクラブに入団したこのアカデミー出身の選手は、クラブのスポーツプロジェクトにおける要としての地位を確固たるものにした。
26歳のこのディフェンダーは、今後10年近く、トップチームの中心としてプレーし続けることになる。ユース時代からトップレベルまで駆け上がった彼の契約延長は、自クラブで育ったリーダーシップとエリート選手を軸にチームを構築するというオーナー陣のビジョンにとって、大きな後押しとなる。
- Getty Images Sport
アカデミー出身の若手からキャプテンへ
新契約にサインした後、ジェームズは喜びを隠せない様子で、クラブの公式サイトに次のように語った。「契約を延長できてこの上なく嬉しい。チェルシーは私にとって特別な存在だ。ピークの時期をここで過ごしたいと常々言ってきたが、これまでの成功をさらに発展させるために必要なものはすべて揃っていると心から信じている。」
このディフェンダーの想いに、スポーツディレクターのポール・ウィンスタンリーとローレンス・スチュワートも同調し、クラブのアイデンティティにおける彼の重要性を強調した。「彼はピッチ内外を問わず、このチームのリーダーです。リースはこのエンブレムを身にまとうことが何を意味するか理解しており、我々は彼と共にこの旅を続けていくことを楽しみにしています。」
将来に向けた野心的な計画
ジェームズはすでにチームをUEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップでの優勝に導き、チームにとって戦術的な要であることを証明している。2032年までの契約延長という決断は、プレミアリーグでも最長級の長期契約の一つであり、現在のコーチングスタッフと補強戦略に対する絶対的な信頼を示している。
このイングランド代表選手は、2018年にアカデミー最優秀選手賞を受賞した10代の頃に示した期待に見事に応えた。自身の全盛期をチェルシーに捧げることで、彼はクラブが大きな変革期を迎える中、「メイド・イン・コバム」という理念がクラブの心臓部であり続けることを確約した。
- Getty Images Sport
チェルシーの困難な任務を率いる
チェルシーは現在、プレミアリーグの順位表で5位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。ジェームズは今シーズンもブルーズの主力選手であり続け、全大会通算で35試合に出場し、2ゴール、7アシストを記録している。
ブルーズの次の試合はニューカッスルとのリーグ戦であり、その後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦としてPSGとの厳しい一戦が控えている。第1戦はパリのチームが5-2で勝利している。
広告