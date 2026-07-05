イングランド代表キャプテンのハリー・ケインは、この「これ以上ないほど重要な」一戦でチームが直面する逆境を認めつつも、勝利を逃した場合「言い訳は一切許されない」とチームに明言した。代表チームはメキシコ首都の敵対的な雰囲気や雷雨予報に備えているが、ケインは「どんな状況でも勝ち進む道を見つけなければならない」と強調した。

「さまざまな要因が重なり、非常に厳しい試合になる」とケインは語った。「まず、メキシコは強いチームだ。それに加えて細かい要素がさらに難しさを増す。それでも、我々にとっては勢いをつける絶好の機会だ。今こそそのタイミングだ。だから、このような試合で言い訳は通用しない。厳しい戦いになることは分かっている。 粘り強く戦う必要があるかもしれないし、勝つための別の方法を見つける必要があるかもしれない。だが、それこそがワールドカップの醍醐味だ。誰もがこの舞台、スタジアム、雰囲気を楽しみにしており、最終的にはそんな試合に身を投じたいと願っている。だからこそ、我々はここまでトレーニングに励んできた。サッカーをするのは、こうした壮大な試合のためだ。」