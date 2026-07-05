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リース・ジェームズは still 負傷中なのか？チェルシーのサイドバックは、ワールドカップのメキシコ戦を前にしたイングランド代表の練習を欠席。トーマス・トゥヘル監督がコンディションについて最新情報を明かした。
リース・ジェームズの出場は依然として不透明だ
イングランド代表は、チェルシーの主将リース・ジェームズの出場可否が依然不明で不安な状況だ。右サイドバックの彼は、グループリーグのガーナ戦で発症したハムストリングの故障で最終練習を欠席。日曜のノックアウトステージに間に合うかは依然不透明だ。
一方、トゥヘル監督はジャレル・クアンサの復帰を歓迎した。クアンサはパナマ戦後に足首を痛め、コンゴ民主共和国戦を欠場したが、フルトレーニングに復帰し、守備陣の選択肢を広げた。 「ジャレルはフルトレーニングを完了し、完全に起用可能だ。リースはベンチ入りできるかもしれないが、最終判断は医師の評価次第」とドイツ人監督は説明した。
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トゥヘル、象徴的なワールドカップの瞬間へ準備万端
怪我や準備の課題があるにもかかわらず、トゥヘル監督は集中を欠かない。元バイエルン・ミュンヘン指揮官は、マイアミでの準々決勝へイングランドを導く大舞台を楽しんでいる。到着以来の温かい歓迎を称賛しつつ、試合が始まればそれが消えることも理解している。
「これは大きな舞台で行われる象徴的な試合であり、我々もそれを実感している」と、トゥヘル監督はプーマスの『クォリー』施設での練習後に語った。「人々は非常に友好的で、敬意を払い、感情豊かだった。もちろん、明日は自国チームを応援するだろう。それはごく当然のことだ。今日の練習施設は素晴らしかった。美しい環境で、とても静かで、最高水準のものだった。そういう面もある。 状況は分かっている。やるべきことはやってくれるだろう。我々は強いパフォーマンスが必要で、発揮できると信じている」
ハリー・ケインが「言い訳は一切許さない」と要求
イングランド代表キャプテンのハリー・ケインは、この「これ以上ないほど重要な」一戦でチームが直面する逆境を認めつつも、勝利を逃した場合「言い訳は一切許されない」とチームに明言した。代表チームはメキシコ首都の敵対的な雰囲気や雷雨予報に備えているが、ケインは「どんな状況でも勝ち進む道を見つけなければならない」と強調した。
「さまざまな要因が重なり、非常に厳しい試合になる」とケインは語った。「まず、メキシコは強いチームだ。それに加えて細かい要素がさらに難しさを増す。それでも、我々にとっては勢いをつける絶好の機会だ。今こそそのタイミングだ。だから、このような試合で言い訳は通用しない。厳しい戦いになることは分かっている。 粘り強く戦う必要があるかもしれないし、勝つための別の方法を見つける必要があるかもしれない。だが、それこそがワールドカップの醍醐味だ。誰もがこの舞台、スタジアム、雰囲気を楽しみにしており、最終的にはそんな試合に身を投じたいと願っている。だからこそ、我々はここまでトレーニングに励んできた。サッカーをするのは、こうした壮大な試合のためだ。」
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ヘンダーソン、アステカでの挑戦を楽しみにしている
メキシコシティの熱気は最高潮。高地と敵対的なホームサポーターがイングランド代表に独特の課題をもたらしている。ベテランMFジョーダン・ヘンダーソンも「この試合は経験したどの試合とも違う」と語った。
彼は「正直、これまでにない試合だ。CLで多くの試合を経験したが、W杯でメキシコと戦うのは別物だ。この舞台に立てて光栄だ」と語った。
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