チェルシーが土曜日のエヴァートン戦に向けて準備を始めた火曜日、ジェームズはコブハムでのトップチームの練習に姿を見せなかった。試合は敵地グディソン・パークで行われる。報道陣に公開された練習冒頭の15分間にも26歳の姿は確認されず、復帰時期を巡る憶測が広がっている。

ジェームズは先週末のボーンマスに5-1で勝利したプレミアリーグの試合も欠場していた。シャビ・アロンソ監督は以前、イングランド代表のジェームズが膝に問題を抱えていると明かしている。アロンソ監督は負傷の深刻さを強調せず、チームのリズムに現在影響を及ぼしているいくつかの「小さな問題」の一つと説明した。ただし、クラブのメディカルスタッフは、さらなる悪化のリスクを冒さずに実戦復帰できる時期を判断するため、週ごとにジェームズの状態を確認する見込みだ。