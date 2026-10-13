Getty Images Sport
翻訳者：
リース・ジェームズに負傷の痛手。チェルシー主将、膝の問題で練習を欠席。エヴァートン遠征迫る
主将に新たなコンディション面の懸念
チェルシーが土曜日のエヴァートン戦に向けて準備を始めた火曜日、ジェームズはコブハムでのトップチームの練習に姿を見せなかった。試合は敵地グディソン・パークで行われる。報道陣に公開された練習冒頭の15分間にも26歳の姿は確認されず、復帰時期を巡る憶測が広がっている。
ジェームズは先週末のボーンマスに5-1で勝利したプレミアリーグの試合も欠場していた。シャビ・アロンソ監督は以前、イングランド代表のジェームズが膝に問題を抱えていると明かしている。アロンソ監督は負傷の深刻さを強調せず、チームのリズムに現在影響を及ぼしているいくつかの「小さな問題」の一つと説明した。ただし、クラブのメディカルスタッフは、さらなる悪化のリスクを冒さずに実戦復帰できる時期を判断するため、週ごとにジェームズの状態を確認する見込みだ。
- Getty Images Sport
中盤の補強が戦術面のバックアップに
ジェームズほどの選手を失うことは常に痛手だが、チェルシーの最近の好調ぶりはアロンソにいくらかの安心感をもたらしている。ボーンマスに勝利した試合では、ジョーダン・ヘンダーソンが際立った活躍を見せ、終盤の鮮やかなフリーキックを含む2得点を挙げ、1アシストも記録した。このベテランMFのリーダーシップは主将が抜けた穴を埋め、チームが移行期や負傷状況の不透明な中でも集中力を保つ助けとなっている。
アロンソには、この難しい時期を乗り切るための厚い選手層もある。モイセス・カイセドが万全のコンディションに戻って中盤が強化された一方、ロメオ・ラヴィアとバレンティン・バルコも中央のポジションで代役を務める準備ができている。
重要な試合が迫る
ジェームズの復帰が急がれるのは、チェルシーに厳しい日程が待ち受けているためだ。エヴァートン戦の後には、トッテナム・ホットスパーとの重要なロンドン・ダービーに臨む。続いて、カラバオカップ4回戦でリヴァプールと対戦し、プレミアリーグではマンチェスター・ユナイテッドとの大一番を迎える。いずれも好結果を得るには、ジェームズならではのフィジカルの強さと技術の高さが欠かせない試合だ。
キャプテンのコンディションに不安を抱える一方、チェルシーではほかに大きな離脱者はジェイミー・ギッテンスのみだ。この若手ウィンガーは、代表ウィーク中にU-21イングランド代表としてプレーした際、足首を負傷した。
- Getty Images Sport
負傷者を巡る問題とリーグ順位
ジェームズは今季ここまでチェルシーで公式戦6試合に出場しているが、すでに2試合を欠場している。ボーンマスに勝利した試合を欠場したほか、直近の代表ウィーク直前に行われたプレミアリーグのブレントフォード戦でも出場できず、チームは0-3で敗れた。
チェルシーは開幕から6試合で勝ち点10を獲得し、現在プレミアリーグで6位につけている。全勝を維持する首位マンチェスター・シティとは勝ち点8差だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。