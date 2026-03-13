リース・ジェームズが新契約でチェルシーに長期的な将来を約束

現在プレミアリーグで5位につけているチェルシーにとって、このニュースはまさに絶好のタイミングだ。ジェームズは今週土曜日、ニューカッスル・ユナイテッドとの重要なホーム戦に先発出場し、チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを高めることを目指す。真の試練は週半ばに訪れる。ブルーズはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦でパリ・サンジェルマンと対戦するからだ。 水曜日の第1戦で2-5の敗北を喫したチェルシーが、欧州カップ戦の次ラウンドへ進むためには、ジェームズがチームを鼓舞し、歴史的な逆転劇を成し遂げなければならない。