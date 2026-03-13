Getty Images Sport
翻訳者：
リース・ジェームズが新契約でチェルシーに長期的な将来を約束
キャプテンは10年にわたるビジョンを確約する
この象徴的なディフェンダーの前契約は2028年に満了予定だったが、ザ・アスレティックによれば、今回の新契約延長により、現在のオーナーグループが導入したインセンティブ付き給与体系に適合することとなる。 ジェームズは前体制下で結ばれた契約条件でプレーする最後のトップチーム選手だったが、今回の契約更新により、全主力選手がクラブの新財務モデルに整合した。2023年にセサル・アスピリクエタが退団した後、キャプテンを引き継いだ彼のピーク時期をスタンフォード・ブリッジに確保する決断は、クラブ上層部にとって大きな後押しとなる。
- Getty Images Sport
バッジへの忠誠は依然として最優先事項である
交渉プロセスは迅速に進んだと報じられており、選手と古巣クラブの間に根深い絆があることを反映している。ジェームズは一貫してキャリアの全期間をチェルシーで過ごしたいという願望を表明しており、以前には「そうできれば幸せだ」と語っていた。 2018-19シーズンのウィガン・アスレティックへの育成目的のローン移籍を除けば、彼は常にチェルシーの主力選手として定着している。これまでに225試合出場、16得点、31アシストを記録し、ピッチ内外でのリーダーとしての役割はクラブのアイデンティティにとって不可欠なものとなっている。
国際的な野心とトロフィーコレクション
国内での影響力に加え、ジェームズは今後のワールドカップに向け、イングランド代表トーマス・トゥヘル監督が右サイドバックの第一候補と見なす存在となっている。度重なる負傷離脱に悩まされてきた経歴があるものの、今シーズンは全大会通算35試合に出場。出場時間を適切に管理されればその価値を発揮することを証明した。在籍期間中には2021年チャンピオンズリーグ、2022年UEFAスーパーカップなど、既に複数のタイトル獲得に貢献している。 チェルシーは、ジェームズがチームを再び頂点へ導くことを期待している。彼がこれまでに貢献した5つのトロフィーに加え、さらなる栄冠を目指すのだ。
- Getty Images Sport
リーグ戦と欧州での重要な試合
現在プレミアリーグで5位につけているチェルシーにとって、このニュースはまさに絶好のタイミングだ。ジェームズは今週土曜日、ニューカッスル・ユナイテッドとの重要なホーム戦に先発出場し、チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みを高めることを目指す。真の試練は週半ばに訪れる。ブルーズはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦でパリ・サンジェルマンと対戦するからだ。 水曜日の第1戦で2-5の敗北を喫したチェルシーが、欧州カップ戦の次ラウンドへ進むためには、ジェームズがチームを鼓舞し、歴史的な逆転劇を成し遂げなければならない。
広告