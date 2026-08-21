リーズ・ユナイテッド、ブレンデン・アーロンソンと新契約締結　アメリカ代表スターがダニエル・ファルケのプレミアリーグ構想に将来を託す

アーロンソンは、2023-24シーズンのウニオン・ベルリンへの期限付き移籍期間を除き、リーズでのみ通算129試合に出場し、14得点10アシストを記録している。2025-26シーズンは全公式戦で42試合に出場し、4得点5アシストをマーク。ファルケ監督のチーム内では、チャンスクリエイト数37回を記録しており、これを上回ったのはアントン・スタッハの66回だけだった。今回の契約延長により、リーズの生産的な移籍市場での動きは続くことになった。クラブはすでにハリー・ウィルソン、ニコ・エルベディ、タリク・ムハレモヴィッチ、そしてジェームズ・トラッフォードを加えて戦力を強化している。