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リーズ・ユナイテッド、ブレンデン・アーロンソンと新契約締結 アメリカ代表スターがダニエル・ファルケのプレミアリーグ構想に将来を託す
新契約で将来を確保
アーロンソンは、従来の契約が残り12カ月となる中で3年の契約延長にサインし、リーズで将来を託すことを正式に決めた。25歳のMFは、ジョー・ロドン、ジェイデン・ボーグルに続き、今週エランド・ロードへの長期的な忠誠を誓った3人目の主力選手となった。この決断は、ファルケ体制下で見せた印象的かつ安定したシーズンを受けたもので、昨季のトップリーグ残留確保に貢献していた。
- Action Plus
アメリカ人プレーメーカーが喜びを明かす
アメリカ代表の同選手は、ウェスト・ヨークシャーでクラブの長期的な構想において引き続き重要な一員でいられることへの興奮を語り、自身が残留を強く望んでいたため契約交渉は滞りなく進んだと明かした。
新契約について振り返り、アーロンソンはクラブ公式ウェブサイトにこう語った。「このクラブにいて、このプロジェクトの一員であることは夢がかなったようなものだ。とても野心的だし、美しいクラブでもある。ここにいるのが大好きだ。迷いはまったくなかった。この決断をするのは自分にとって簡単だったと思うし、未来に何が待っているのかとても楽しみだ」
夏の補強で選択肢が強化される
アーロンソンは、2023-24シーズンのウニオン・ベルリンへの期限付き移籍期間を除き、リーズでのみ通算129試合に出場し、14得点10アシストを記録している。2025-26シーズンは全公式戦で42試合に出場し、4得点5アシストをマーク。ファルケ監督のチーム内では、チャンスクリエイト数37回を記録しており、これを上回ったのはアントン・スタッハの66回だけだった。今回の契約延長により、リーズの生産的な移籍市場での動きは続くことになった。クラブはすでにハリー・ウィルソン、ニコ・エルベディ、タリク・ムハレモヴィッチ、そしてジェームズ・トラッフォードを加えて戦力を強化している。
- AFP
初戦は試練となる
リーズは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、今週土曜日にシティ・グラウンドへ乗り込み、ノッティンガム・フォレストと対戦する。ファルケ監督率いるチームは、この会場でのトップリーグ14試合で未勝利と苦戦が続いており、厳しい試練に直面する。しかし、リーズは開幕戦で安定した実績を誇っており、直近18回のトップリーグ開幕戦で敗れたのはわずか2試合だけだ。
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