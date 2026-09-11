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リーズ・ユナイテッド、ダニエル・ファルケ契約を巡る重大な示唆 「長期的」計画が明らかに
リーズで契約交渉が進行中
リーズのマネージングディレクターを務めるエバンスは、クラブがダニエル・ファルケ監督との新契約締結に向けて積極的に交渉していることを認めた。ドイツ人指揮官は現在、エランド・ロードでの契約の最終年を迎えている。
ファルケ監督は2023年の就任以来、リーズ首脳陣に強い印象を与えてきた。2024-25シーズンの厳しい昇格争いを勝ち抜いた流れを受け、前季にはリーズをプレミアリーグ14位フィニッシュとFAカップ準決勝進出に導くことに成功した。
今季リーグ開幕3試合で勝ち点5を積み上げたこともあり、クラブはファルケ監督の長期的な将来を確保することを望んでいる。エバンスは同監督を高く評価し、ここまで「素晴らしい仕事」をしていると語った。
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双方は「同じ認識を共有」
現行契約の満了が迫っているにもかかわらず、リーズの内部に慌ただしい空気はない。エバンスは、契約交渉はこの夏を通して順調に進んでおり、厳格な期限や摩擦もないと説明した。
「契約交渉そのものについて言えば、ダニエルと彼のチーム、そして私は、この3カ月にわたって非常に良い話し合いをしてきたし、全員が同じ認識を共有している」と、BBCが伝えたコメントとしてエバンスは語った。
交渉を急ぐ必要はない
移籍期限最終日の切迫感や、彼の当初の就任時とは異なり、現在の交渉は極めて忍耐強く進められている。リーズの取締役会は、双方が共有するビジョンが最終的に前向きな解決につながると全面的に確信している。
エバンスは「2023年に彼を連れ戻した時や、いわゆるデッドラインデーのような取引とは違って、今回は時間的なプレッシャーがかなり小さい。だから、彼が望むことと我々が望むことについて、きちんと形にする時間がある。長くかかっているとは感じていない。
「これは、我々が正しく進めているということを意味するだけでなく、正しく進めるための時間もあるということだ。だから、我々が今もグループとして一緒にやれていて、その点でも非常にうまくいっている限り、私は心配していない。短く言えば、彼は素晴らしい仕事をしてきたし、我々は彼に長期的にここにいてほしいと思っている。そして、そのために取り組んでいる」と語った。
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ファルケとの長期契約を確保へ
リーズの最優先事項は、今後を見据えて指揮官を正式に確保することだ。ファルケの確保は、クラブがトップリーグの一員としての地位をさらに確立していく上で、重要な安定をもたらす。
当面、ファルケの目線は完全にピッチに向けられたままだ。契約交渉が水面下で静かに続く中、同監督は今後のリーグ戦に向けたチームの準備に集中することになる。
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