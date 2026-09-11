移籍期限最終日の切迫感や、彼の当初の就任時とは異なり、現在の交渉は極めて忍耐強く進められている。リーズの取締役会は、双方が共有するビジョンが最終的に前向きな解決につながると全面的に確信している。

エバンスは「2023年に彼を連れ戻した時や、いわゆるデッドラインデーのような取引とは違って、今回は時間的なプレッシャーがかなり小さい。だから、彼が望むことと我々が望むことについて、きちんと形にする時間がある。長くかかっているとは感じていない。

「これは、我々が正しく進めているということを意味するだけでなく、正しく進めるための時間もあるということだ。だから、我々が今もグループとして一緒にやれていて、その点でも非常にうまくいっている限り、私は心配していない。短く言えば、彼は素晴らしい仕事をしてきたし、我々は彼に長期的にここにいてほしいと思っている。そして、そのために取り組んでいる」と語った。