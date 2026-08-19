リーズ・ユナイテッドは、ロドンが新たに4年契約を締結したと正式発表した。これにより、このDFは今後もクラブ守備陣の中核を担うことになる。28歳のロドンは従来、2028年までの契約を結んでいたが、クラブは安定したパフォーマンスとリーダーシップを評価し、迅速に報いた。

発表後に『LUTV』の取材に応じたロドンは、ウェスト・ヨークシャーでの滞在を延長したことへの大きな誇りを口にした。このDFは、クラブが自身のプロとしての人生と私生活の充実に大きな影響を与えてきたと述べ、次のように語っている。「このクラブに来た初日からずっと言ってきたことだと思うけど、クラブの誰もが自分に本当に素晴らしい対応をしてくれて、ずっと大好きだった。だから、ここでの時間を延ばし、願わくはこの先も何年もここで過ごせることになって、本当に成功ある未来を楽しみにしている」