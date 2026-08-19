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リーズ・ユナイテッド、ジョー・ロドンを引き留め！ ウェールズ代表DFがエランド・ロードで新たに4年契約を締結
エランド・ロードのプロジェクトへのコミットメント
リーズ・ユナイテッドは、ロドンが新たに4年契約を締結したと正式発表した。これにより、このDFは今後もクラブ守備陣の中核を担うことになる。28歳のロドンは従来、2028年までの契約を結んでいたが、クラブは安定したパフォーマンスとリーダーシップを評価し、迅速に報いた。
発表後に『LUTV』の取材に応じたロドンは、ウェスト・ヨークシャーでの滞在を延長したことへの大きな誇りを口にした。このDFは、クラブが自身のプロとしての人生と私生活の充実に大きな影響を与えてきたと述べ、次のように語っている。「このクラブに来た初日からずっと言ってきたことだと思うけど、クラブの誰もが自分に本当に素晴らしい対応をしてくれて、ずっと大好きだった。だから、ここでの時間を延ばし、願わくはこの先も何年もここで過ごせることになって、本当に成功ある未来を楽しみにしている」
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ロンドンからリーズへの重要な旅路
ロドンのエランド・ロードでの歩みは、2023年にトッテナム・ホットスパーからのレンタル移籍で加入したことから始まった。すぐにレギュラーに定着し、その後は実りある3シーズンでチームの一員として通算136試合に出場。この期間、ウェールズ代表DFは3ゴールも記録したが、何より際立っていたのはその守備力だ。
このDFは、自身の全盛期をリーズ・ユナイテッドに捧げる決断を下した主な理由として、クラブの明確なビジョンを挙げた。「自分にとっては、ここに来てからクラブが進んできた方向性、そして自分がここで歩んできた道のり、さらにここで進んでいる野心やプロジェクトを考えれば、迷う余地はなかった。だからこそ、クラブが自分を信じてこの機会を与えてくれたことに本当に感謝している。ただただうれしいし、早く始めたくて仕方がない。キャリアの中で今が一番幸せだ」とロドンは語った。
守備の遺産を築く
ウェールズ代表の同選手は、プレミアリーグ昇格を決めたチームにおいて中心的な役割を果たした。2024-25シーズンのチャンピオンシップでは、ロドンはリーグ戦46試合すべてで先発出場。この実績が、リーズの優勝と昇格を支える土台となった。その後、前季のプレミアリーグでは35試合に出場し、クラブが勝ち点8差で降格を回避して最終的に14位で終えるうえで重要な役割を担った。
ロドンが契約延長を決断した要因のひとつには、エランド・ロードのファンとの深い結びつきもあった。本人はクラブの環境について、自身のキャリアの中でも特別なものだと表現した。「今ではすべてが自分にとって当たり前のように感じる。リーズは今や第二の故郷のような場所だ」とロドンは付け加えた。「ファンやクラブの皆とのつながりは、これ以上ないほど特別なものだ」
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未来に向けたチームづくり
ロドンとの契約延長は、慌ただしい夏の移籍市場におけるリーズ首脳陣の最新の意思表明である。クラブはマーケットで積極的に動いており、8月22日に行われるプレミアリーグ開幕戦のノッティンガム・フォレスト戦に向けて、ジェームズ・トラッフォード、ハリー・ウィルソン、タリク・ムハレモヴィッチ、ニコ・エルベディらを補強し、トップチームの戦力を強化している。
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