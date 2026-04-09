ジョセフの放出承認は、エランド・ロード首脳陣の姿勢変化を示す。昨夏、彼は移籍強行のためプレシーズン・ドイツ遠征をボイコット。リーズは当初完全移籍に消極的だったが、最終的にレンタル移籍を容認した。 しかし、ジョセフはファーケ監督の長期構想から外れた。2028年まで契約が残っているためリーズは移籍金を期待できるが、双方とも新天地を求めることで合意している。今シーズン、スペインで安定したパフォーマンスを示したことで、依然として多くのクラブが注目している。