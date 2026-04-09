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リーズ・ユナイテッドのFWがラ・リーガ移籍に「強い関心」を示していると報じられた。ダニエル・ファーケ監督率いるクラブは移籍を容認した模様だ。
マテオ・ジョセフ、スペインへの完全移籍を検討
今シーズン母国マジョルカでプレーする22歳は、エランド・ロードを離れてからスペイン1部で2ゴール3アシストを記録し注目されている。当初のレンタル契約には完全移籍の条項がなかったが、『Football Insider』によると、リーズは現在移籍を容認する方針だ。 スペイン代表でもある彼は将来をスペインで見据えており、リーズもファルケ監督の下で戦力整理を進めているため移籍を阻む可能性は低い。
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夏の不和を受け、ファーケ監督がストライカーとの契約を解除。
ジョセフの放出承認は、エランド・ロード首脳陣の姿勢変化を示す。昨夏、彼は移籍強行のためプレシーズン・ドイツ遠征をボイコット。リーズは当初完全移籍に消極的だったが、最終的にレンタル移籍を容認した。 しかし、ジョセフはファーケ監督の長期構想から外れた。2028年まで契約が残っているためリーズは移籍金を期待できるが、双方とも新天地を求めることで合意している。今シーズン、スペインで安定したパフォーマンスを示したことで、依然として多くのクラブが注目している。
プレミアリーグ残留が移籍戦略の鍵
リーズはプレミアリーグでの定位置確保へ、選手層と戦力を最優先する。ジョセフの退団はほぼ決定だが、クラブは主力守備陣の残留という大きな課題に直面している。 『フットボール・インサイダー』によると、トッテナムやニューカッスルから関心を寄せられるパスカル・ストルイック残留のためにクラブは全力を尽くすという。移籍市場が迫る中、当面の目標は今シーズンを好結果で終えること。本拠地エランド・ロードで戦うリーズにとって、今シーズンは歴史的。直近ではウェストハムとのPK戦を制しFAカップ準決勝に進出した。主力の残留は、プレミアリーグ残留の鍵となる。
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エランド・ロードで大幅なチーム刷新が予想される
ジョセフの退団が濃厚なリーズは、すでに夏の補強候補に注目している。戦力外選手を放出し、新戦力の獲得資金を確保する方針だ。ジョセフはラ・リーガでの完全移籍を希望しており、クラブの計画と一致する。 以前レアル・ベティスやレックサムが興味を示したが、本人はスペイン復帰を最優先している。シーズン終盤を迎え、ファルケ監督の下で進化を目指すクラブは、今夏も活発な補強が予想される。