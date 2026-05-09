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リーズ・ユナイテッドがユヴェントスのストライカー獲得で最有力候補となり、高額年俸を提示する見込み。
リーズがオペンダ獲得競争でリード
『Football Insider』によると、コヴェントリー・シティが加わっても、今夏ユヴェントスのFWロイス・オペンダ争奪戦ではリーズ・ユナイテッドが依然として最有力だ。
本拠地ウェスト・ヨークシャーのリーズは、高額が見込まれるこの移籍で有利とされ、ローン移籍後の買い取りオプションを最優先している。
イタリアで苦戦したユヴェントスはオペンダの放出を決断。情報筋によると、リーズは多額の資金と高額年俸を提示する用意がある。オペンダは今季37試合で2得点を挙げている。
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ユヴェントス、ベルギー人FWとの契約解除へ
オペンダは昨夏RBライプツィヒからユヴェントスへレンタル移籍し、大きな期待を受けた。しかし今のところ期待に応えられていない。
トリノへの移籍は完全移籍へと移行する見込みで、ユベントスは約3500万ポンドの移籍金を支払うことになる。しかし、完全移籍が確定してもクラブ首脳は彼の放出を検討している。
ルチアーノ・スパレッティ監督らは来季に向けて彼の放出を検討している。ライプツィヒ時代は2年間で90試合41ゴール14アシストを記録したが、現在のパフォーマンスはそれに遠く及ばず、ユヴェントスでの将来は不透明だ。
ダニエル・ファーケ監督への戦略的な補強
リーズはここ数か月、新ストライカーの獲得を最優先し、オペンダの移籍を確実に実現させる方針だ。
来季上位進出へ向け、ドミニク・カルバート＝ルーウィンを支える質の高い得点源が必要だ。コヴェントリーも関心を示すものの、現時点ではリーズに大きく後れを取っている。
スカウトは、セリエAで苦戦しても、ブンデスリーガでの実績が実力を示していると判断。ファルケ監督も、彼の動きと汎用性を評価し、プレミアのリズムなら本来の力を発揮できると確信している。
- AFP
住宅購入ローンの資金繰り課題
『Football Insider』は4月、リーズが今夏、オペンダをレンタル移籍後に買い取る形で獲得を目指すと報じた。クラブは移籍金の値下げを希望している。ユヴェントスは3500万ポンドの投資を回収しようとしており、交渉は買い取り条項の額次第となる見込みだ。
さらに来季に向けて予算を分散するため、行使時期の先送りも希望している。