リーズ・ユナイテッドがユヴェントスのストライカー獲得で最有力候補となり、高額年俸を提示する見込み。

『Football Insider』によると、コヴェントリー・シティが加わっても、今夏ユヴェントスのFWロイス・オペンダ争奪戦ではリーズ・ユナイテッドが依然として最有力だ。

本拠地ウェスト・ヨークシャーのリーズは、高額が見込まれるこの移籍で有利とされ、ローン移籍後の買い取りオプションを最優先している。

イタリアで苦戦したユヴェントスはオペンダの放出を決断。情報筋によると、リーズは多額の資金と高額年俸を提示する用意がある。オペンダは今季37試合で2得点を挙げている。