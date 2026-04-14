リーズ戦でチームメイトのリサンドロ・マルティネスが退場になると、ブルーノ・フェルナンデスは怒り心頭でジョゼ・モウリーニョの物真似をした。

試合終了のホイッスルが鳴ると、このポルトガル人MFは、試合を通じて見られた審判の判断の不一致に明らかに苛立ちを露わにした。その態度は、2014年にアストン・ヴィラ戦で敗れた後のモウリーニョ監督のあの有名なインタビューを彷彿とさせるものであった。当時チェルシーを率いていた同監督は、こう語っていた。「話さない方がいい。話したら、大問題になる。大問題だ。そして、大問題にはなりたくない。」

マルティネスの退場についてスカイ・スポーツの取材に応じたフェルナンデスはこう語った。「審判のことは話さない。話せばトラブルに巻き込まれる。ルールも判定も人によって違う。イエローカードの基準も明らかだから、黙っているのが賢明だ。」