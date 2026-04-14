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リーズ戦でチームメイトのリサンドロ・マルティネスが退場になると、ブルーノ・フェルナンデスは怒り心頭でジョゼ・モウリーニョの物真似をした。
10人となったマンチェスター・ユナイテッド、リーズに敗れる
ノア・オカフォールの2得点でリーズは1981年以来となるオールド・トラッフォードでのリーグ戦初勝利。ホームチームを2-1で下した。フェルナンデスが今季6本目のアシストを記録し、カゼミーロが1点を返したものの、リーズが勝ち点3を死守した。 後半にはティアニー主審がマルティネスに退場処分を科し、試合は暗転。アルゼンチン人DFはカルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてVAR判定で場外へ。マンチェスター・ユナイテッドは数的不利のまま試合を終えた。
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フェルナンデスは審判について語ろうとしない。
試合終了のホイッスルが鳴ると、このポルトガル人MFは、試合を通じて見られた審判の判断の不一致に明らかに苛立ちを露わにした。その態度は、2014年にアストン・ヴィラ戦で敗れた後のモウリーニョ監督のあの有名なインタビューを彷彿とさせるものであった。当時チェルシーを率いていた同監督は、こう語っていた。「話さない方がいい。話したら、大問題になる。大問題だ。そして、大問題にはなりたくない。」
マルティネスの退場についてスカイ・スポーツの取材に応じたフェルナンデスはこう語った。「審判のことは話さない。話せばトラブルに巻き込まれる。ルールも判定も人によって違う。イエローカードの基準も明らかだから、黙っているのが賢明だ。」
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波乱に満ちた審判の歴史
ティアーニーはこれまでマンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ戦を21試合担当したが、オールド・トラッフォードでの判定はサポーターの間で物議を醸している。 リーズ戦の敗北は、2023-24シーズンにオールド・トラッフォードで行われたアーセナル戦とマンチェスター・シティ戦に続き、ティアニー主審が担当した直近3試合のホームゲームでユナイテッドが全敗したことを意味する。なお、マルティネスの退場は、ティアニーがユナイテッド選手に初めて出した一発退場だった。
ロンドン遠征直前、守備陣に危機
マンチェスター・ユナイテッドは出場停止のマルティネスを欠き、土曜にスタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する。マルティネスはブレントフォード戦やリヴァプール戦も欠場する可能性がある。マイケル・キャリック監督のチームは現在6位のチェルシーに7ポイント差をつけているが、3位を守るには急ぎ守備陣を再編する必要がある。欧州成績枠で最大5つのCL出場枠が得られるため、残り6試合は1ポイントも貴重だ。