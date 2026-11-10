ベックフォードは、その問題が次の年明けに対処されると見込んでいる。英国の優良ベッティングサイトを紹介するFreeBetsとの提携のもとで取材に応じた元リーズ・ユナイテッドのストライカーは、得点力を高める策についてGOALに問われ、こう語った。「ルーカス・ヌメチャもいる。毎週試合に出ているわけではないが、ベンチから出場すると、ドムと共通する特長を多く見せる。フィジカルの強さや、サイドのスペースへの力強い走りだ。得点できる位置にも入っている。ただ、まだあと一歩のところでうまくいっていない」

「私も最前線のそのポジションでプレーした9番として、多くは自信にかかっていると分かる。自信は試合にもっと出ることでしか得られない。ルーカスにとってもどかしいのは、ドムが非常に良いプレーをしているため、当然ながら第一選択肢であり、中心的な存在になることだ。ルーカスに必要なのは、少し辛抱することだけ。誰にでもチャンスは訪れる。その時が来たら、つかまなければならない。つかめなければ、序列が下がってしまう」

「正直に言えば、3人目の9番を見たい。控えと呼ぶつもりはないが、あの2人にさらなる競争をもたらす存在だ。どちらかが負傷すれば、残る1人に大きく頼ることになると思う。偽9番はリーズ・ユナイテッドにはあまり合わない。1月の移籍市場が来たら、9番タイプの選手が加わることを願っている。どうなるか見てみよう」