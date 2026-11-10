リーズは1月の移籍市場で「3人目のセンターフォワード」を獲得すべきとジャーメイン・ベックフォード氏。イングランド代表ドミニク・カルバート＝ルーウィンに「さらなる競争」を求める
リーズ、キャルバート＝ルーウィンへの計算ずくの賭けが実を結ぶ
2025年にチャンピオンシップ優勝を決め、プレミアリーグ復帰を果たしたリーズは、フリーエージェントのカルバート＝ルーウィンを獲得するという大きな補強に成功した。カルバート＝ルーウィンはマージーサイドでの契約満了に伴い、エヴァートンを退団していた。
29歳のカルバート＝ルーウィンの負傷歴を懸念する獲得希望クラブもあったかもしれないが、エランド・ロードの関係者はどんな選手を迎えるのかを理解し、連携して取り組む計画を整えていた。そして、実績ある得点者が昨季15得点を挙げる姿を目にした。
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ヌメチャ、エランド・ロードでイングランド代表スターの控えに
カルバート＝ルーウィンは負傷による離脱を免れ、安定感と自信を積み重ねることができた。代表復帰も果たし、トーマス・トゥヘル監督がDCLを再び招集。今後のUEFAネーションズリーグ、クロアチア戦とスペイン戦に向けた選出だ。
クラブでのプレーによって代表招集を勝ち取った一方、リーズは屈強な背番号9を限界まで酷使するわけにはいかないことも認識している。ウェスト・ヨークシャーのリーズには、複数の役割をこなせる控えとしてドイツ人FWヌメチャがいるが、より得点力のあるストライカーがもう一人いても悪くないというのが大方の見方だ。
リーズは1月にストライカーをもう1人獲得する必要があるのか？
ベックフォードは、その問題が次の年明けに対処されると見込んでいる。英国の優良ベッティングサイトを紹介するFreeBetsとの提携のもとで取材に応じた元リーズ・ユナイテッドのストライカーは、得点力を高める策についてGOALに問われ、こう語った。「ルーカス・ヌメチャもいる。毎週試合に出ているわけではないが、ベンチから出場すると、ドムと共通する特長を多く見せる。フィジカルの強さや、サイドのスペースへの力強い走りだ。得点できる位置にも入っている。ただ、まだあと一歩のところでうまくいっていない」
「私も最前線のそのポジションでプレーした9番として、多くは自信にかかっていると分かる。自信は試合にもっと出ることでしか得られない。ルーカスにとってもどかしいのは、ドムが非常に良いプレーをしているため、当然ながら第一選択肢であり、中心的な存在になることだ。ルーカスに必要なのは、少し辛抱することだけ。誰にでもチャンスは訪れる。その時が来たら、つかまなければならない。つかめなければ、序列が下がってしまう」
「正直に言えば、3人目の9番を見たい。控えと呼ぶつもりはないが、あの2人にさらなる競争をもたらす存在だ。どちらかが負傷すれば、残る1人に大きく頼ることになると思う。偽9番はリーズ・ユナイテッドにはあまり合わない。1月の移籍市場が来たら、9番タイプの選手が加わることを願っている。どうなるか見てみよう」
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レアル・マドリーは欧州大会出場権の獲得に向けて攻勢をかけられるか？
リーズが次の移籍市場でどれほど積極的に動くかは、1月1日時点でプレミアリーグの順位表のどこにいるかによって決まりそうだ。欧州大会の出場権獲得を目指す動きがあるとの話も出ている。
ダニエル・ファルケ監督率いるリーズは、5試合勝利がなかったものの、直近のトッテナム戦で白星を取り戻した。そして、カルバート＝ルーウィンが再びイングランド代表に合流する中、5位チェルシーとわずか勝ち点2差の9位で11月の代表ウィークを迎えた。
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