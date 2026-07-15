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リーズは、レスターが財務規則に違反したことで昇格を逃したとして、レスターに法的措置を取った。
金銭的な補償を求めている
『The Athletic』によると、リーズは2023-24シーズンの自動昇格を逃したとしてレスターを提訴した。レスターはチャンピオンシップで優勝したが、支出規定違反でペナルティを受け、リーズはプレーオフ決勝で敗れて2部残留となった。
訴状には具体的な金銭損失が記載され、収益性・持続可能性規則（PSR）違反による損害賠償の算定が求められている。レスターは優勝した昨季の財務違反で6ポイント減点されていた。両クラブは現時点でコメントを控えている。
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バーンリーの先例が道筋をつける
リーズは、バーンリーがエバートンへの訴訟で勝訴したことを受け、法的手段に踏み切ることを決定した。先月、エバートンは2021-22シーズンのPSR違反により、バーンリーに賠償金と利息約3500万ポンドの支払いを命じられた。エバートンはバーンリーより4ポイント多く獲得してシーズンを終え、バーンリーはプレミアリーグのテレビ放映権や商業収入を得られなかった。
バーンリーは「エバートンに勝ち点減点が科されていれば残留できていた」と主張し、独立委員会も「PSR違反が降格の原因となった蓋然性が高い」と認定した。エバートンは控訴する方針だが、補償の枠組みは確定した。
昇進の機会を逃した
バーンリーの事例は判例ではないが、補償を求める指針を示した。リーズは、レスターがPSRを順守していれば23-24シーズンにプレミアへ自動昇格していたと主張するとみられる。
チャンピオンシップとプレミアリーグの収入格差は大きく、プレーオフ敗退でリーズは多額の収入を逃した。トップリーグではなく、再びチャンピオンシップの過酷な戦いに臨むことになった。この訴訟は、財務規則違反への説明責任と補償を求める動きが強まっていることを示している。
- AFP
これからどうなるのでしょうか？
リーズとレスターの法廷闘争は始まったばかりで、公聴会は来夏予定されている。それまでは両クラブともピッチでの戦いに集中するだろう。しかし、訴訟の結果次第でイングランドサッカーの法的な枠組みがさらに変わり、財務違反を理由に損害賠償を求めるクラブが増える可能性もある。
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