リーズは、バーンリーがエバートンへの訴訟で勝訴したことを受け、法的手段に踏み切ることを決定した。先月、エバートンは2021-22シーズンのPSR違反により、バーンリーに賠償金と利息約3500万ポンドの支払いを命じられた。エバートンはバーンリーより4ポイント多く獲得してシーズンを終え、バーンリーはプレミアリーグのテレビ放映権や商業収入を得られなかった。

バーンリーは「エバートンに勝ち点減点が科されていれば残留できていた」と主張し、独立委員会も「PSR違反が降格の原因となった蓋然性が高い」と認定した。エバートンは控訴する方針だが、補償の枠組みは確定した。