Getty Images Sport
翻訳者：
リーズは、ブライトン戦で同性愛者差別的なチャントが起きたことを受け、加害者に出場停止の長期処分を科すと発表した。
エランド・ロードでのゼロ・トレランス
リーズは、日曜の1-0勝利試合で同性愛差別チャントをしたファンに「長期」のスタジアム入場禁止を科すと発表した。クラブは追加カメラで証拠を集め、差別行為をしたサポーターを特定した。
試合後に発表した公式声明でも「試合前に伝えた通り、いかなる差別的チャントもサッカーには存在すべきではない。同性愛者差別的チャントに参加した者は長期のスタジアム入場禁止とする」と強調した。
- Getty Images Sport
複数の事案への対応
アウェイチームへの同性愛者差別的な罵声が問題視される中、リーズはスタジアム内で他の不快な歌声も確認したと認めた。クラブはジミー・サヴィルに関するチャントに失望を表明したが、それがLGBTQ+コミュニティへの標的型中傷を正当化するものではないと強調した。
声明は「ジミー・サヴィルに関する不適切なチャントも把握している。だが、それが他の差別的・同性愛嫌悪的チャントを容認する理由にはならない」と続けた。エランド・ロードのクラブ首脳は、ファンの行動を巡る最近の論争を収束し、試合当日の雰囲気を改善すると決意している。
ホワイトズにとって歴史は繰り返される
リーズがブライトンの遠征で物議を醸すのは初めてではない。ブライトンは英国屈指のLGBTQ+コミュニティを持つ都市のチームで、アウェイ戦ではサポーターが同性愛嫌悪の野次を受けることが多い。そのため、当局はこの試合の監視を強化している。
2023年にはホームのエランド・ロードで同性愛差別チャントが発生し、クラブは15万ポンドの罰金を受けた。今回も同様の問題が確認されたため、FA（イングランドサッカー協会）から再度の処分が科される可能性がある。
- Getty Images Sport
支援者への法的措置
スタジアムへの入場禁止だけでなく、こうしたチャントに関与したファンは刑事訴追の危険にもさらされる。英国王立検察庁（CPS）は同性愛者差別チャントをヘイトクライム（憎悪犯罪）と認定しており、サポーターはスタジアム内の行為で逮捕・起訴される可能性がある。
FAとプレミアリーグが差別根絶をクラブに求める中、リーズは追加の映像証拠を活用し、こうしたチャントを根絶する抑止力を発揮する方針だ。