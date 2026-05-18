アウェイチームへの同性愛者差別的な罵声が問題視される中、リーズはスタジアム内で他の不快な歌声も確認したと認めた。クラブはジミー・サヴィルに関するチャントに失望を表明したが、それがLGBTQ+コミュニティへの標的型中傷を正当化するものではないと強調した。

声明は「ジミー・サヴィルに関する不適切なチャントも把握している。だが、それが他の差別的・同性愛嫌悪的チャントを容認する理由にはならない」と続けた。エランド・ロードのクラブ首脳は、ファンの行動を巡る最近の論争を収束し、試合当日の雰囲気を改善すると決意している。