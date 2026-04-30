リーズは、アーセナルとのチャンピオンズリーグ準々決勝で敗れた日本代表選手を獲得する準備をしている。

リーズは残り4試合で降格圏に6ポイント差をつけている。金曜にはすでに降格が決まったバーンリーと対戦し、勝てばトッテナムやウェストハム戦への弾みになる。残留を決めれば、森田とドゥエキとの契約をライバルに先んじてまとめることができる。