Getty Images Sport
翻訳者：
リーズは、アーセナルとのチャンピオンズリーグ準々決勝で敗れた日本代表選手を獲得する準備をしている。
機関室の補強が対象
『デイリー・メール』紙によると、リーズは2026-27シーズンのミッドフィールド強化のため、森田への関心を再燃させている。 30歳の森田は、中盤の要としてイーサン・アンパドゥのライバルになる経験豊富な候補とみなされている。昨夏、彼はリーズの主要ターゲットだったが、スポルティングでの契約満了まで残留を選択。しかし、リーズのプレミアリーグ残留が確定すれば移籍に前向きだと報じられている。
- Getty Images Sport
確かな大陸系血統
森田は日本代表で40試合6得点を記録し、エランド・ロードに豊富な国際経験をもたらす。彼はチャンピオンズリーグ準々決勝でアーセナルに敗れたスポルティングで、戦術的な安定感を示した。 第1戦（1-0）ではフル出場、第2戦では77分間プレーし、プレミアリーグのトップクラスにも通用する力を示した。
検討された守備の選択肢
森田選手を狙う一方で、リーズは守備の補強も進めている。英紙『デイリー・メール』によると、リーズは今夏にフリーとなる27歳センターバック、ダニロ・ドゥエキ（ウィンストン・ボガードの甥）の獲得を視野に入れており、ボルシア・ドルトムントも興味を示しているという。
- Getty Images Sport
安全圏に近づく
リーズは残り4試合で降格圏に6ポイント差をつけている。金曜にはすでに降格が決まったバーンリーと対戦し、勝てばトッテナムやウェストハム戦への弾みになる。残留を決めれば、森田とドゥエキとの契約をライバルに先んじてまとめることができる。