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Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

リーズのFWドミニク・カルバート＝ルーウィンは、マンチェスター・ユナイテッド戦で起きたレッドカード騒動について言及し、リサンドロ・マルティネスに髪を引っ張られた件について「恨みはない」と語った。

マンチェスター・ユナイテッド
ドミニク・カルバート＝ルーウィン
リサンドロ・マルティネス
マンチェスター・ユナイテッド 対 リーズ
リーズ
プレミアリーグ

ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、リーズ・ユナイテッドがマンチェスター・ユナイテッドを2-1で下した歴史的勝利でリサンドロ・マルティネスが退場した騒動に言及。奇妙な髪引っ張り合いの後もDFに恨みはなく、降格争いの貴重な3点を喜ぶと語った。

  • 好調リーズ、精彩を欠くユナイテッドを破る

    ノア・オカフォーが開始30分間で2得点を挙げ、リーズに不足していた決定力を示し、試合はアウェイチーム有利に傾いた。終盤、カゼミーロのヘディングとブルーノ・フェルナンデスの17アシスト目でユナイテッドが追い上げたが、逆転はならなかった。

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    カルバート＝ルーウィン、不可解な退場処分を振り返る

    最も劇的な場面は、カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてVAR確認の結果、マルティネスが即退場となった場面だった。試合後、リーズのストライカーはこう語った。「分からないよ、ルールを決めるのは僕じゃない。髪を引っ張られたと感じてレフェリーに伝えただけだ。判断を下すのは彼だ。意図的だったかどうかは別として、彼にとっては不運だったね。恨みなんてないよ。」

    5本のシュートを放ったものの得点はなく、終盤にはゴールライン上でクリアを記録し、守備でも存在感を示した。

    「その瞬間だけに集中し、意識を研ぎ澄ませた。自分の役割を果たしただけだ。幸いにもゴールライン上でクリアできた。前半のシュートミスを取り消すようなプレーだったかもしれない」と彼は語った。

  • プレミアリーグ残留が依然として焦点だ

    この結果、リーズは降格圏と6ポイント差をつけ、残留へ前進した。カルバート＝ルーウィンは、キャリックのチームをアウェーで下したことを喜びつつ、大局を見失わないと語った。

    「ここで歴史を作っても、シーズン終了時に勝ち点が足りなければ意味がない。我々が集中するのは、1試合ずつ勝ち、プレミアリーグに残留することだけだ」とストライカーはチームの現実的な姿勢を強調した。

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    深刻化する守備の危機がキャリックのチームを襲う

    マンチェスター・ユナイテッドはチェルシー戦を前に守備陣に危機が深刻化している。マルティネス監督が3試合の出場停止となったためだ。一方、リーズはホームでウルヴァーハンプトンを迎え、この勢いで残留を確実なものにしたい。

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