最も劇的な場面は、カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてVAR確認の結果、マルティネスが即退場となった場面だった。試合後、リーズのストライカーはこう語った。「分からないよ、ルールを決めるのは僕じゃない。髪を引っ張られたと感じてレフェリーに伝えただけだ。判断を下すのは彼だ。意図的だったかどうかは別として、彼にとっては不運だったね。恨みなんてないよ。」

5本のシュートを放ったものの得点はなく、終盤にはゴールライン上でクリアを記録し、守備でも存在感を示した。

「その瞬間だけに集中し、意識を研ぎ澄ませた。自分の役割を果たしただけだ。幸いにもゴールライン上でクリアできた。前半のシュートミスを取り消すようなプレーだったかもしれない」と彼は語った。