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リーズのFWドミニク・カルバート＝ルーウィンは、マンチェスター・ユナイテッド戦で起きたレッドカード騒動について言及し、リサンドロ・マルティネスに髪を引っ張られた件について「恨みはない」と語った。
好調リーズ、精彩を欠くユナイテッドを破る
ノア・オカフォーが開始30分間で2得点を挙げ、リーズに不足していた決定力を示し、試合はアウェイチーム有利に傾いた。終盤、カゼミーロのヘディングとブルーノ・フェルナンデスの17アシスト目でユナイテッドが追い上げたが、逆転はならなかった。
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カルバート＝ルーウィン、不可解な退場処分を振り返る
最も劇的な場面は、カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてVAR確認の結果、マルティネスが即退場となった場面だった。試合後、リーズのストライカーはこう語った。「分からないよ、ルールを決めるのは僕じゃない。髪を引っ張られたと感じてレフェリーに伝えただけだ。判断を下すのは彼だ。意図的だったかどうかは別として、彼にとっては不運だったね。恨みなんてないよ。」
5本のシュートを放ったものの得点はなく、終盤にはゴールライン上でクリアを記録し、守備でも存在感を示した。
「その瞬間だけに集中し、意識を研ぎ澄ませた。自分の役割を果たしただけだ。幸いにもゴールライン上でクリアできた。前半のシュートミスを取り消すようなプレーだったかもしれない」と彼は語った。
プレミアリーグ残留が依然として焦点だ
この結果、リーズは降格圏と6ポイント差をつけ、残留へ前進した。カルバート＝ルーウィンは、キャリックのチームをアウェーで下したことを喜びつつ、大局を見失わないと語った。
「ここで歴史を作っても、シーズン終了時に勝ち点が足りなければ意味がない。我々が集中するのは、1試合ずつ勝ち、プレミアリーグに残留することだけだ」とストライカーはチームの現実的な姿勢を強調した。
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深刻化する守備の危機がキャリックのチームを襲う
マンチェスター・ユナイテッドはチェルシー戦を前に守備陣に危機が深刻化している。マルティネス監督が3試合の出場停止となったためだ。一方、リーズはホームでウルヴァーハンプトンを迎え、この勢いで残留を確実なものにしたい。