アーロンソンは新たな契約を結び、2026-27シーズンをリーズの先発メンバーとして迎えた。しかし、トップリーグの試合で最後に先発したのは、8月30日に行われたブレントフォードとの1-1の引き分けまでさかのぼる。今季初得点は、9月上旬のチェルシーとのカラバオカップで先発し、ゴールを決めた際に記録した。

それ以降はベンチスタートが続き、25歳のアーロンソンはニューカッスル、クリスタル・パレス、アーセナルとの試合で後半から投入される交代要員となっている。彼の献身的な走りは、疲れの見える相手に対して投入する際の有用な持ち味だ。

一方、リーズは高い目標を掲げており、今季は欧州大会の出場権争いに加わると多くの人が予想している。的確な要件が、リーズのさらなる前進を可能にした。2025年にチャンピオンシップ優勝で昇格を決めて以降のことだ。

上昇を続けるには、今後の移籍市場でもさらなる動きが必要になる。いずれは、より高い創造性と得点力を求める可能性が高く、それはアーロンソンにとって不利に働きかねない。

アーロンソンはこれまで多くのゴールを挙げてきたわけではない。ワイドの攻撃的なポジションを務めることが多いが、チームにとっての長期的な価値を示すには、アシストを含め、得点に直結する結果をさらに残す必要がある。