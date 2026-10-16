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リーズの成長に取り残されないため、ブレンデン・アーロンソンに必要なものは？ 米国代表のスターは現状「完全にはフィットしていない」
アーロンソンはリーズで途中出場から違いを生む存在となった
アーロンソンは新たな契約を結び、2026-27シーズンをリーズの先発メンバーとして迎えた。しかし、トップリーグの試合で最後に先発したのは、8月30日に行われたブレントフォードとの1-1の引き分けまでさかのぼる。今季初得点は、9月上旬のチェルシーとのカラバオカップで先発し、ゴールを決めた際に記録した。
それ以降はベンチスタートが続き、25歳のアーロンソンはニューカッスル、クリスタル・パレス、アーセナルとの試合で後半から投入される交代要員となっている。彼の献身的な走りは、疲れの見える相手に対して投入する際の有用な持ち味だ。
一方、リーズは高い目標を掲げており、今季は欧州大会の出場権争いに加わると多くの人が予想している。的確な要件が、リーズのさらなる前進を可能にした。2025年にチャンピオンシップ優勝で昇格を決めて以降のことだ。
上昇を続けるには、今後の移籍市場でもさらなる動きが必要になる。いずれは、より高い創造性と得点力を求める可能性が高く、それはアーロンソンにとって不利に働きかねない。
アーロンソンはこれまで多くのゴールを挙げてきたわけではない。ワイドの攻撃的なポジションを務めることが多いが、チームにとっての長期的な価値を示すには、アシストを含め、得点に直結する結果をさらに残す必要がある。
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米国男子代表のスター選手、さらなるゴールとアシストを求められる
キルガロンもそれを認めている。リーズの元DFは、GOALの独占取材に応じ、BetUSのプレミアリーグ最新オッズがあらゆる可能性をカバーする中、アーロンソンが取り残されないためにはプレーのレベルを上げる必要があるかと問われ、こう答えた。「まさにその通りだ」
「彼のプレーを見れば、『走るのをやめない。相手を追いかけ、ボールを失えば真っ先に奪い返しに行く。ハードワークができる選手だ』と思うはずだ。素晴らしいよ。ボールを持ったときのプレーも堅実だ」
「ボールを持っていないときの動き出しもいい。相手チームを揺さぶれる。ただ、次のレベルに進むには、得点を増やす必要があるよね。アシストも増やさないといけない。最近ベンチにいるのは、おそらくそのためだ」
「今のリーズ・ユナイテッドでは、ポジション争いが本当に激しい。どのポジションにもいい選手が2、3人いる。だから、彼のポジションでプレーするなら、得点とアシストという実績を積み重ねる必要がある」
キルガロンは、アーロンソンが直面する課題についても語った。「最初は誰もが『フィジカルが弱く、ボールを奪われてしまう』と言っていた。でも、ファルケはいつも彼を先発で使っていた。それに、練習ではほかの選手を大きく引き離すほど一番いい選手だと聞いた」
「ただ、分かるだろう？ 時には観客から少し厳しい声を浴びて、それで力を発揮できなくなることもある。彼は自信を失っていたと思う。でも正直に言って、彼は本当に、本当に良かった。特に昨季はね」
「ただ、［アントン・］シュタハは身長188cmで、［田中］碧はそれより少し小柄だ。リーズ・ユナイテッドは体格が良く、強さのあるチームだ。今のアーロンソンは、まだ完全にはフィットしていないように思う。もっと得点し、アシストも増やす必要がある」
カルバート＝ルーウィンには攻撃面でのサポートが必要だ
同じことはアーロンソンのチームメート数人にも言える。イングランド代表ストライカーのドミニク・カルバート＝ルーウィンは、引き続き得点の重責の大部分をエランド・ロードで一人で担っている。
キルガロンは、攻撃面の責任を分担する必要性について、こう語った。「今は［ノア］・オカフォーがいる。彼は本当に脅威だ。トップ選手になると思う。本当にね。彼には光るものがある。まだ若いしね」
「カルバート＝ルーウィンの得点面での負担を軽くする選手が、あと何人か必要なのは確かだ。ただ、私に言わせれば、彼のゴールは本当に素晴らしい。みんなその話をするけれど、彼が前線にいるとチームのプレーもさらに良くなるんだ。相手チームの守備を引き延ばすし、彼を狙って少し長いボールも出せる。サイドにいればクロスを上げられる」
「彼がチームにいると、多くの選手がどうプレーするかをすぐに判断できる。彼のゴールだけじゃない。リーズ・ユナイテッドのプレーの仕方にも関わるんだ。彼がいると、チームはずっと良くなる」
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リーズの2026-27シーズン日程：次戦はエランド・ロードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦
リーズは前節、王者アーセナルに1-2で敗れ、今季プレミアリーグ初黒星を喫した。順位は依然として7位で、次も注目の一戦が控えている。
マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックへの重圧が高まるなか、日曜日にエランド・ロードを訪れる予定で、熱戦が予想される。昨年、ホームでのマンチェスター・ユナイテッド戦で得点したアーロンソンは、今回も存在感を示し、前線に立つ9番カルバート＝ルーウィンに必要とされるサポートを提供したいところだ。
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