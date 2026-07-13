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リーズのダニエル・ファーケ監督は「大物」の引き抜きを回避したが、エランド・ロードの元スターから「3試合」の警告を受けた。
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ピッチの内外で大きな夢を抱くリーズ
ウェスト・ヨークシャーでは野心的な計画が進んでおり、歴史ある本拠地の待望の改修も含まれる。チケット需要は供給を上回っており、まもなくより多くのサポーターがスタジアムに入れるようになるだろう。
サポーターはピッチ上の活躍にも期待。補強も進み、クラブはプレミアリーグでの地位を固めた。
昨季は降格圏と8ポイント差で残留し、2部優勝から12か月でチャンピオンシップに復帰した。
この好結果を再現し、さらに上回ることは容易ではない。各ライバルクラブが再び巨費を投じる準備をしているからだ。リーズは周囲に遅れを取らず、オーナーの49ersエンタープライズからも追加の支援が求められている。
クラブは欧州大会出場と国内タイトル獲得を目標に掲げ、その達成を支える鼓舞的な存在がピッチ上とベンチに求められている。現時点ではファーケ監督がその条件を満たしており、いわゆる「大物」招聘を求める声には抵抗している。
ファーケは今後もリーズにとって最適な監督であり続けるか？
この状況がいつまで続くかはまだ不明だ。ファーケ監督が過酷な役割に留まるのに十分な成果を挙げたか問われた際、リーズ・アカデミー出身のキルガロンは提携メディア「Right Bet」のインタビューでGOALに語った。「昨シーズンも話題になった。特にチームが苦戦した時期だ。
マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーと続く難敵が続いた時期には、『もう解任されるだろう。チームは不調で、会長も言及している。どこで勝ち点を稼げば残留できるんだ？』と皆が言ったものだ。 しかし彼はシティ戦でフォーメーションを変更し、チームは別人のように戦った。
会長やオーナーは、選手たちがまだ彼のために全力で戦っているのを目の当たりにしたと思う。 「この監督の下ではもうやりたくないんだろうな」と思わせるチームもある。でも、彼らには何かがあった。確かエランド・ロードでのチェルシー戦だったが、選手たちは彼のために全力で戦っていた。もちろん勝つためでもあるが、彼のためにプレーしていたんだ。
『ここの選手たちは監督を嫌っている、妙な空気が漂っている』と言う人もいるかもしれない。でも、彼はロッカールームを完全に掌握している。見事な手腕だ。 選手たちは彼を本当に気に入っていると思う。でも、必要なのはほんの数試合の結果だけだよね？ 数試合うまくいかないと、すぐに後ろを気遣い始める。今、プレミアリーグで2、3試合負ければ、『やばい、ピンチだ』ってなる。特にリーズ・ユナイテッドはスタジアムを拡張中だし、今や本気で挑戦しているんだから。
それでもファルケ監督は素晴らしい仕事をした。彼は最高だった。 昨季は下位に沈んだが、終盤の5、6試合で降格圏を脱した。それでもエランド・ロードで見た試合では、どの試合も粘り強く戦っていた。ウェストハムのように大敗はなく、負けても1－0だった。
ファーケ監督の手腕は本当に素晴らしい。オーナーも彼を気に入っているだろう。だが3連敗すれば、すぐに首の皮1枚になるのが現実だ。
リーズはプレミアリーグ残留以上の目標を掲げている
リーズの目標が見直されたのか――残留だけではチームの野心として不十分で、2026-27シーズンに向けて前進することが重要だ――と問われると、キルガロンは「間違いなくそうだ」と付け加えた。 最終戦が終わるとすぐ観客は退場させられ、ブルドーザーが入ってきたんです。試合直後には『ボブ・ザ・ビルダー』が流れ始めました。
彼らはすぐにでも工事を始めて、エランド・ロードを再び立派なスタジアムにしたいと考えていた。正直、他の新しいスタジアムと比べると、エランド・ロードは古びれて見えた。
新しいスタジアムが完成し、選手たちは高い給料を受け取り、資金も潤沢だ。もう残留だけでは満足できない。トップ10、少なくともトップ12に入り、その位置を維持する必要がある。プレミアリーグ2年目で苦戦するチームは多い。残留しても、その翌年に降格してしまうのだ。
しかしリーズ・ユナイテッドはそうあってはならない。上位に入り、巨大クラブになるにはさらにレベルアップが必要だ。ファンはいる。来季はトップ10に入り、そこから力を高めていかなければならない。」
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リーズの試合日程：プレシーズンと2026-27シーズンの開幕戦
リーズはプレシーズンにリヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、そしてハリウッド俳優ライアン・レイノルズとロブ・マックが共同オーナーを務めるレックサムと親善試合を行う。
この準備期間を経て、8月22日にはシティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストとの開幕戦に臨む。ファーケ監督は、序盤から好スタートを切る重要性を十分に理解している。
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