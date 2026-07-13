この状況がいつまで続くかはまだ不明だ。ファーケ監督が過酷な役割に留まるのに十分な成果を挙げたか問われた際、リーズ・アカデミー出身のキルガロンは提携メディア「Right Bet」のインタビューでGOALに語った。「昨シーズンも話題になった。特にチームが苦戦した時期だ。

マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーと続く難敵が続いた時期には、『もう解任されるだろう。チームは不調で、会長も言及している。どこで勝ち点を稼げば残留できるんだ？』と皆が言ったものだ。 しかし彼はシティ戦でフォーメーションを変更し、チームは別人のように戦った。

会長やオーナーは、選手たちがまだ彼のために全力で戦っているのを目の当たりにしたと思う。 「この監督の下ではもうやりたくないんだろうな」と思わせるチームもある。でも、彼らには何かがあった。確かエランド・ロードでのチェルシー戦だったが、選手たちは彼のために全力で戦っていた。もちろん勝つためでもあるが、彼のためにプレーしていたんだ。

『ここの選手たちは監督を嫌っている、妙な空気が漂っている』と言う人もいるかもしれない。でも、彼はロッカールームを完全に掌握している。見事な手腕だ。 選手たちは彼を本当に気に入っていると思う。でも、必要なのはほんの数試合の結果だけだよね？ 数試合うまくいかないと、すぐに後ろを気遣い始める。今、プレミアリーグで2、3試合負ければ、『やばい、ピンチだ』ってなる。特にリーズ・ユナイテッドはスタジアムを拡張中だし、今や本気で挑戦しているんだから。

それでもファルケ監督は素晴らしい仕事をした。彼は最高だった。 昨季は下位に沈んだが、終盤の5、6試合で降格圏を脱した。それでもエランド・ロードで見た試合では、どの試合も粘り強く戦っていた。ウェストハムのように大敗はなく、負けても1－0だった。

ファーケ監督の手腕は本当に素晴らしい。オーナーも彼を気に入っているだろう。だが3連敗すれば、すぐに首の皮1枚になるのが現実だ。