リーズのスター選手が、ライアン・レイノルズとロブ・マックが率いるレックサムの移籍計画の一翼を担うことになり、プレミアリーグ昇格を目指す中で、早期の獲得候補がすでに特定されている

フィル・パーキンソンは、EFLの各ディビジョンを駆け上がる中で、常に得点力のある選手の獲得を最優先してきた。彼はこれまで、ポール・マリン、オリー・パーマー、スティーブン・フレッチャー、ジェイ・ロドリゲス、サム・スミス、キーファー・ムーアといった選手たちを率いてきた。

時として最終ライン付近での攻撃において冷酷なアプローチが採られ、そのエリアへの補強も定期的に行われてきた。2026年の夏、レックサムがその補強方針を変える兆しは全く見られない。

ナショナルリーグからチャンピオンシップへの昇格を果たす際には、実績のある選手たちが力となったが、プレミアリーグでは全く異なる種類の課題が待ち受けている。

そのレベルでの経験は、エリートリーグに参入するどのチームにとっても不可欠とされており、潜在能力よりも実績が重視される傾向にある。レックサムはこの点を十分に認識しており、次回の移籍市場に向けて適切な計画を確実に策定したいと考えている。