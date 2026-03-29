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リーズのスター選手が、ライアン・レイノルズとロブ・マックが率いるレックサムの移籍計画の一翼を担うことになり、プレミアリーグ昇格を目指す中で、早期の獲得候補がすでに特定されている
EFLでレックサムを躍進させたストライカーたち
フィル・パーキンソンは、EFLの各ディビジョンを駆け上がる中で、常に得点力のある選手の獲得を最優先してきた。彼はこれまで、ポール・マリン、オリー・パーマー、スティーブン・フレッチャー、ジェイ・ロドリゲス、サム・スミス、キーファー・ムーアといった選手たちを率いてきた。
時として最終ライン付近での攻撃において冷酷なアプローチが採られ、そのエリアへの補強も定期的に行われてきた。2026年の夏、レックサムがその補強方針を変える兆しは全く見られない。
ナショナルリーグからチャンピオンシップへの昇格を果たす際には、実績のある選手たちが力となったが、プレミアリーグでは全く異なる種類の課題が待ち受けている。
そのレベルでの経験は、エリートリーグに参入するどのチームにとっても不可欠とされており、潜在能力よりも実績が重視される傾向にある。レックサムはこの点を十分に認識しており、次回の移籍市場に向けて適切な計画を確実に策定したいと考えている。
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ジョセフのリーズ移籍がレックサムにどれほどの費用がかかるか
MOT Leeds Newsによると、スペイン人FWのジョセフは、レッド・ドラゴンズが獲得を検討している候補の一人だという。22歳の彼は、プレミアリーグでの出場はわずか3試合で、いずれも無得点に終わっており、現在はレアル・マヨルカへレンタル移籍中だ。
リーズでの73試合での得点はわずか6ゴールにとどまり（その多くはチャンピオンシップでのもの）、ホワイトス（リーズ）でのレギュラーの座を確保するのは困難だったが、彼にはまだ解き放たれていない潜在能力があると見られている。
レックスハムは「ジョセフに関心を示しているチャンピオンシップの3クラブのうちの1つ」とされており、エランド・ロードからの完全移籍が間近に迫っているという。リーズは元スペインU-21代表の同選手と2028年までの契約を結んでいるため、多額の移籍金を要求できる立場にある。
レックスハムは昇格が決まって初めて動き出すとみられ、リーズは移籍金として約750万ポンド（1000万ドル）を要求すると報じられている。トップリーグへの残留が確定すれば、レイノルズとマックはその資金を調達できることになる。
レックサムはプレミアリーグの選手に5000万ポンドを投じるだろうか？
レックサムがトップレベルで戦えるよう、1人の選手に5000万ポンド（6700万ドル）、6000万ポンド（8000万ドル）、あるいは7000万ポンド（9400万ドル）もの巨額を投じる可能性があることについて、元レッド・ドラゴンズのスター選手フランク・シンクレアは先日GOALに対し、次のように語った。「そう、そうせざるを得ないだろう。 プレミアリーグに定着し、いわゆる『昇降格を繰り返すクラブ』の一つになりたくないという野心があるならね。
「何百年もフットボールリーグやプレミアリーグに在籍してきたクラブでさえ、リーグ残留に苦戦し、昇降格を繰り返すクラブ（ヨーヨー・クラブ）になってしまう例は見てきた。レックサムは、たとえ財政的に非常に報われるとしても、そんな存在にはなりたくないはずだ。しかし、外部から見てオーナーたちが目指していることは、プレミアリーグで戦えるチームになることだと私は思う。
「そのためには、財政的な制約があるため、実際にどれだけの資金を投入できるかは定かではありません。しかし、彼らが資金を投じることは間違いないでしょうし、プレミアリーグで戦おうとするための財政的な後押しや支援も得ているはずです。」
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レックサムの試合日程：プレーオフ進出をかけた厳しい終盤戦
レックサムは、残り7試合を残してチャンピオンシップの順位表で7位につけており、今シーズンの昇格争いに依然として加わっている。得失点差だけがプレーオフ圏外にとどめている要因であり、フィル・パーキンソン監督率いるチームと3位のイプスウィッチとの差はわずか6ポイントだ。
EFL史上初の3年連続昇格という快挙をすでに成し遂げている彼らは、金曜日に降格の危機に瀕するウェスト・ブロムウィッチとのアウェイ戦に臨む。厳しい終盤戦を控えるレッド・ドラゴンズは、サウサンプトン、バーミンガム、コヴェントリー、ミドルズブラといった強豪との対戦が待ち受けている。