リーズとアヤックスが、元ドルトムントのスター選手をフリーで争奪している。

リーズ・ユナイテッドがブラントの獲得へ本格的に動き出した。スカイ・スポーツによると、クラブは元ドルトムントの選手をエランド・ロードへ招へいするため、交渉を強化している。 ドイツ代表MFはブンデスリーガのクラブとの契約が満了し、フリー移籍が可能。創造性豊かなプレーで今市場注目の選手だ。アヤックスも関心を示すが、イングランド行きを希望する選手側にとって、リーズは交渉で有利に立っている。

ウェスト・ヨークシャーからの関心は単なる憶測ではない。 スカイ・スポーツのルカ・ベンドーニ記者によると、クラブはすでに3年契約を提示。過酷なシーズンを見据え、技術力を高める大きな野心の表れだ。今月初め、選手の父兼代理人ユルゲン氏がソープ・アーチ練習場を訪れ、施設を視察しプロジェクトを直接話し合ったという。







