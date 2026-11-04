ベックフォードもそれを認めている。元ストライカーは、英国の優良ベッティングサイトを紹介するFreeBetsの提供でGOALの取材に応じ、トラッフォードがルキッチ、ロビンソン、マーティンに並ぶ存在になれるかと問われると、こう答えた。「ええ、間違いなく」

「リーズ・ユナイテッドで素晴らしいスタートを切っている。すでに出場した試合の半分近くで無失点に抑えていると思う。それに、セーブもすごい。信じられないようなセーブを何度か見せている」

「足元でのボールの配球もいいし、自信にあふれている。相手アタッカーの方が有利に見えるボールにも飛び出して、しっかり確保する。例えばサンダーランド戦では、ブライアン・ブロビーに一対一の絶好機が何度かあった。トラフは飛び出してボールを奪い、シュートを防いだ。そのうちの一度はケガもした。それでもプレーを続けたんだ」

「選手たちだけでなく、ファンもそういう姿を見たいんだ。君が挙げたレジェンドたちのように、GKが飛び出してボールを確保し、少しぶつかられても立ち上がってプレーを続ける。そんな姿を見れば、ファンは彼を応援する」

「彼には大きな未来が待っている。24歳だったかな、君がそう言っていたと思う。リーズに10年いられるなら、彼には十分その力があるし、素晴らしいGKで、人柄も良さそうだ。そうならない理由があるだろうか？」