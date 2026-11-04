リーズで10年間？ ジェームズ・トラッフォードがエランド・ロードの伝説的GK、ポール・ロビンソン、ナイジェル・マーティン、ジョン・ルキッチに肩を並べられる理由
英国サッカー史上最高額のGK
かつてアカデミーで育ったエティハド・スタジアムに復帰してから、わずか1シーズン。トラフォードは2026年夏、新たな挑戦を受け入れる姿勢を示した。マンチェスターでは、大柄なジャンルイジ・ドンナルンマが行く手を阻んでいた。
プレミアリーグ残留を果たしたリーズは、カリスマ性のある24歳のトラフォードをクラブ史上最高額の補強とし、4500万ポンド（6100万ドル）を支払って英国サッカー史上最高額のGKとすることを決めた。
トラフォードは公式戦10試合で4度のクリーンシートを達成。リーズがプレミアリーグ9試合で勝ち点11を獲得し、順位表で12位につけるのに貢献している。代表でもさらなる評価を得て、イングランド代表での通算出場数を4試合に伸ばした。
イングランド代表では、ジェームズ・ピックフォードに代わってゴールマウスを守る順当な後継者と見なされている。また、エランド・ロードで長くプレーし、かつてファーストディビジョンで優勝し、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでプレーした歴代の名GKたちに名を連ねる可能性も秘めている。
- Getty
トラフォードはルキッチ、マーティン、ロビンソンのようになれるか？
ベックフォードもそれを認めている。元ストライカーは、英国の優良ベッティングサイトを紹介するFreeBetsの提供でGOALの取材に応じ、トラッフォードがルキッチ、ロビンソン、マーティンに並ぶ存在になれるかと問われると、こう答えた。「ええ、間違いなく」
「リーズ・ユナイテッドで素晴らしいスタートを切っている。すでに出場した試合の半分近くで無失点に抑えていると思う。それに、セーブもすごい。信じられないようなセーブを何度か見せている」
「足元でのボールの配球もいいし、自信にあふれている。相手アタッカーの方が有利に見えるボールにも飛び出して、しっかり確保する。例えばサンダーランド戦では、ブライアン・ブロビーに一対一の絶好機が何度かあった。トラフは飛び出してボールを奪い、シュートを防いだ。そのうちの一度はケガもした。それでもプレーを続けたんだ」
「選手たちだけでなく、ファンもそういう姿を見たいんだ。君が挙げたレジェンドたちのように、GKが飛び出してボールを確保し、少しぶつかられても立ち上がってプレーを続ける。そんな姿を見れば、ファンは彼を応援する」
「彼には大きな未来が待っている。24歳だったかな、君がそう言っていたと思う。リーズに10年いられるなら、彼には十分その力があるし、素晴らしいGKで、人柄も良さそうだ。そうならない理由があるだろうか？」
イングランドのレジェンド、シーマンとの共通点が指摘される
トラフォードはまた、リーズに縁のある伝説的GK、デイビッド・シーマンにもなぞらえられている。シーマンはリーズでキャリアをスタートさせ、その後アーセナルとイングランド代表のレジェンドとなった。
現役時代にエランド・ロードでプレーしたマット・キルガロンも、最近トラフォードについてGOALにこう語った。「本当に素晴らしい補強だと思う。今季、彼はリーズ・ユナイテッドの失点を何度も防いでくれるはずだ。
「彼のことは気に入っているよ。個性的な選手だと思う。GKはみんな少し変わっているものだろう？ でも、彼は本当に個性的なんだ。自信もある。セーブする姿はデイビッド・シーマンを少し思い出させる。シーマンは驚くようなセーブをしていたけど、本人にはすごく簡単そうに見えた。トラフォードもよく似ていると思う。ポニーテールもしているから、まるでそっくりだよ！
「何度かインタビューを受けているのを見たけど、常に声をかけてやる必要がありそうな個性の持ち主という印象を受けた。サイドラインからかもしれないし、GKコーチが集中を保たせる必要があるかもしれない。GKとしてはまだ若いからね。まだ時間はあるし、集中力も身についていくと思う。
「ピッチ上での集中力は非常に重要だ。特にプレミアリーグではね。アーセナル戦でのあのミスは、GKとしての能力が足りないからではなく、少し集中を欠いたからに違いない。言いたいことは分かるけど、彼には長い間イングランド代表の正GKを務めるだけの可能性があると思う」
- Getty
リーズの2026-27シーズンの日程：トッテナム戦を前に5試合連続未勝利
トラフォードは今週末、復調したトッテナムをホームに迎える一戦で、リーズの2026-27シーズンの立て直しに貢献したいはずだ。ダニエル・ファルケ率いるチームはここ5試合で勝利がなく、その間に得た勝ち点はわずか3にとどまっている。
今季は欧州大会出場権の獲得を目指せるとの声も上がっていた。さらなる巧みな補強を背景に、11月の代表戦による中断期間を、年末まで続く次の過密日程に向けて勢いを増せる態勢で迎える計画だった。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。