トーマス・トゥヘルは再びDCLに目を向けた。クラブレベルでのパフォーマンスが無視できないものとなっているからだ。リーズは29歳の同選手をフリーで獲得し、マージーサイドでの9年間にわたる在籍が終わった後、ヨークシャーのルーツへと戻した。

エバートン時代の負傷歴を踏まえ、カルヴァート＝ルーウィンが健康を維持できるのかという当然の疑問は投げかけられたが、ダニエル・ファルケの下で彼は安定感の模範となっている。その信頼は非常に厚く、直近の移籍市場では新たな点取り屋の獲得に資金は投じられなかった。

これについては、リーズが背番号9の選手にメディカルルーム行きを避けることを託す賭けに出ているとして疑問視する声もあるが、ハッセルバインクはリーズが辛抱強く構える理由を理解できるという。

元リーズFWで、MrQの厚意で取材に応じたハッセルバインクは、エランド・ロードに別のFWを迎え入れなかった判断について問われると、GOALにこう語った。「それはリスクだ。ただ、彼らがうまくやっているのはカルヴァート＝ルーウィンの稼働状況だ。

「もうひとつは、獲得したいと思える選手がいる必要があるということだ。本当に欲しいと思える選手がいないのなら、無理に獲りに行かず、適切な選手が見つかるまで待つほうがいい。だから、どちらの見方もできる」