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リーズがドミニク・カルヴァート＝ルーウィン獲得という「リスク」を取って正しかった理由。ジミー・フロイド・ハッセルバインクが、リーズに欧州行きを夢見始められる時期を語る
カルヴァート＝ルーウィンがイングランド代表に再招集された理由
カルヴァート＝ルーウィンは、2026-27シーズンの開幕からプレミアリーグとカラバオカップの7試合で4ゴールを挙げたことを受け、イングランド代表に復帰した。昨季は全公式戦で15ゴールを記録している。
これは、初めて代表で評価を得た2020-21シーズン以来の自己最高成績だった。イングランド代表に食い込み、11試合で4ゴールを決めた後、その体制から5年間遠ざかる時期を経験した。その後、2026年3月に再招集されたが、ワールドカップのプランに入ることはできなかった。
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リーズは別のストライカーの獲得を見送った
トーマス・トゥヘルは再びDCLに目を向けた。クラブレベルでのパフォーマンスが無視できないものとなっているからだ。リーズは29歳の同選手をフリーで獲得し、マージーサイドでの9年間にわたる在籍が終わった後、ヨークシャーのルーツへと戻した。
エバートン時代の負傷歴を踏まえ、カルヴァート＝ルーウィンが健康を維持できるのかという当然の疑問は投げかけられたが、ダニエル・ファルケの下で彼は安定感の模範となっている。その信頼は非常に厚く、直近の移籍市場では新たな点取り屋の獲得に資金は投じられなかった。
これについては、リーズが背番号9の選手にメディカルルーム行きを避けることを託す賭けに出ているとして疑問視する声もあるが、ハッセルバインクはリーズが辛抱強く構える理由を理解できるという。
元リーズFWで、MrQの厚意で取材に応じたハッセルバインクは、エランド・ロードに別のFWを迎え入れなかった判断について問われると、GOALにこう語った。「それはリスクだ。ただ、彼らがうまくやっているのはカルヴァート＝ルーウィンの稼働状況だ。
「もうひとつは、獲得したいと思える選手がいる必要があるということだ。本当に欲しいと思える選手がいないのなら、無理に獲りに行かず、適切な選手が見つかるまで待つほうがいい。だから、どちらの見方もできる」
ファルケはリーズを欧州の舞台へ導けるか？
リーズのここ最近の移籍市場での補強は多くの称賛を集めており、国内のライバルクラブが見過ごしていたようなルートを探る中で、費用対効果の高い補強を実現してきた。ファルケ監督のスカッドには、豊富なエネルギーと情熱に加え、確かな実力も持つ選手たちが加わっている。
前季は余裕を持って残留を決め、現在はプレミアリーグで5位。5試合負けなしで勝ち点9を積み上げている。ウェスト・ヨークシャーに欧州の舞台が戻ってくる可能性も語られている。
その夢を追うことについて問われたハッセルバインクは、リーズでの2シーズンで42ゴールを記録した元FWだが、次のように付け加えた。「彼らは補強で非常にいい仕事をしている。本当に素晴らしい。昨年よりも強く見えるし、改善している。
「UEFAの出場権について話すにはまだ早すぎると思う。とにかく進み続けるだけだ。そして残り10試合になった時点で、自分たちがどこにいるかを見るものだ。それまでは、降格圏の3チームからできるだけ、できるだけ離れていなければならない。
「彼らがやっていることは、昨季序盤とは少し違う。今はしっかりしたプレミアリーグのクラブチームに見える。だから積み上げているし、このまま積み上げ続けることだ。あとはどうなるか。そんなことは誰にも分からない」
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リーズの2026-27シーズン日程：次戦はアーセナル戦のアウェーゲーム
リーズは土曜日、プレミアリーグの戦いを再開し、王者アーセナルとのアウェー戦に臨む。2026-27シーズンここまでで最大の試練となる一戦だ。チームは、代表戦に参加しているスター選手たち全員が万全の状態でエランド・ロードに戻ってくることを願っている。
その中にはカルヴァート＝ルーウィンも含まれる。ここまでイングランド代表としてネーションズリーグでプレーしたのはわずか8分間にとどまっており、火曜日にウェンブリーで行われるチェコとのホームゲームでは、イングランド代表で重要な役割を果たしたいところだ。
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