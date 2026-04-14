リーグ2の引き分けを受け、武装したサポーターがランスFCの練習場に乱入し、選手やスタッフを脅迫。クラブ側は「深い衝撃」を表明した。

ラヴァルでのアウェイ戦が2-2の引き分けに終わった後、敵対的なサポーターがクラブ施設に侵入したと報じられた。クラブは公式声明で、この恐ろしい出来事の詳細を説明した。

声明によると、金曜から土曜未明、ウルトレムと称するグループがフードを被り、即席の武器を持ったメンバーも交えて「センター・ド・ヴィ・レイモン・コパ」に侵入。ラヴァルから戻るチームを待ち伏せたという。「このような行為は決して容認できず、クラブ全体に深い衝撃を与えています」と結んでいる。