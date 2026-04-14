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リーグ2の引き分けを受け、武装したサポーターがランスFCの練習場に乱入し、選手やスタッフを脅迫。クラブ側は「深い衝撃」を表明した。
レイモンド・コパ・トレーニングセンターでの混乱
ラヴァルでのアウェイ戦が2-2の引き分けに終わった後、敵対的なサポーターがクラブ施設に侵入したと報じられた。クラブは公式声明で、この恐ろしい出来事の詳細を説明した。
声明によると、金曜から土曜未明、ウルトレムと称するグループがフードを被り、即席の武器を持ったメンバーも交えて「センター・ド・ヴィ・レイモン・コパ」に侵入。ラヴァルから戻るチームを待ち伏せたという。「このような行為は決して容認できず、クラブ全体に深い衝撃を与えています」と結んでいる。
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直接的な脅迫や人種差別的な暴言
加害者は口頭抗議を超え、不快な個人攻撃を行った。理事会は「情熱はスポーツの根幹だが、敵意は一線を越えた」と表明した。 クラブ幹部は声明で「サッカー界を活気づける情熱は素晴らしい。ファンの不満や失望も理解する。だが、それが脅迫や人種差別発言、殺害予告を正当化する理由にはならない。特に若い選手たちが暮らす空間でそのような行為が行われる場合はなおさらだ。我々はこうした行為を非難し、法的措置を講じる。事態を軽視して悲劇を招くリスクは断固として冒さない。 私たちは従業員、選手、そして『サッカーの聖地』を守ります。」
高まる緊張と警察の介入
この騒動は、数か月間に及ぶファンとクラブの対立が頂点に達したものである。警察官が重傷を負った12月の事件後、冷静さ呼びかけられていた。
クラブは「数か月間対話を試みたが、暴力的・不適切な行為はエスカレートし続けた。ラヴァル戦後に一線を超えた。フードを被り即席の武器を持った者が『センター・ド・ヴィ・レイモン・コパ』に侵入し、選手を待ち伏せた。事態が制御不能になるのを防ぐため警察が介入した」と説明した。
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ランスは今後どうなるのか？
現在、ランスは勝ち点48でロデーズと並び5位。昇格プレーオフ圏内にある。首位のトロワとは10ポイント差で自動昇格は難しい。しかし、プレーオフ争いのライバルであるレッド・スター93やル・マンとの4試合、さらにナンシーとポー戦が控えており、これらの結果がシーズンを左右する。