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リーグ1降格が迫る中、敗れたレスター選手たちにブーイングが飛んだ。打ちひしがれたジェイミー・ヴァーディと妻レベッカがその様子を見守った。
キング・パワーのレジェンドに悪夢の復帰
約10年前、ヴァーディ率いるレスターがクラブ史上初となるプレミアリーグ優勝を遂げたとき、サッカー界は驚嘆した。しかし今週土曜、キング・パワー・スタジアムは祝賀ムードとは程遠かった。危機が限界に達したクラブを案じるファンがホームスタンドを埋め尽くした。 妻レベッカと来場したヴァーディは、誰よりも不安そうな表情を浮かべた。2025年にセリエAのクレモネーゼへ移籍する前にフォックスで500試合200得点をマークした元イングランド代表は、古巣の敗北を無表情で見守った。
試合終了のホイッスルが鳴ると、ファンからブーイングが起きた。
レスターの熱心なサポーターたちにも、この皮肉な結果は痛感された。2016年に「フォックス」の優勝を後押ししたのと同じウェールズの相手に4-0で圧勝しながらも、今回の試合は、このイースト・ミッドランズを本拠地とするチームが低迷していることを浮き彫りにした。ポーツマスとオックスフォード・ユナイテッドが別試合で勝ったため、レスターは現在チャンピオンシップ23位に沈んでいる。 試合終了の瞬間、スタンドからは容赦ないブーイングが鳴り響いた。
減点は状況をさらに悪化させる
ピッチ上の不振に加え、クラブはピッチ外の問題でさらに追い込まれている。レスターはEFLの財務規定違反で科された6ポイント減点の控訴が却下され、残留の可能性は大きく後退した。 この処分で17位から20位に落ち、さらに成績が振るわず最下位圏へ。現在は21位で、下には大量減点を受けたシェフィールド・ウェンズデイだけ。3部降格の危機が現実になりつつある。
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降格をかけた決戦が目前に迫っている
3シーズンで2度目の降格危機にあるチームに失敗の余地はなくなった。注目は週末のポーツマス戦へ。勝てば残留、負ければ来季リーグ1へ。