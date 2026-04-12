レスターの熱心なサポーターたちにも、この皮肉な結果は痛感された。2016年に「フォックス」の優勝を後押ししたのと同じウェールズの相手に4-0で圧勝しながらも、今回の試合は、このイースト・ミッドランズを本拠地とするチームが低迷していることを浮き彫りにした。ポーツマスとオックスフォード・ユナイテッドが別試合で勝ったため、レスターは現在チャンピオンシップ23位に沈んでいる。 試合終了の瞬間、スタンドからは容赦ないブーイングが鳴り響いた。