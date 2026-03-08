リーグ1のトゥールーズ戦でスターフォワードが「素晴らしい」決勝ゴールを決めた後、マルセイユのハビブ・ベイ監督がメイソン・グリーンウッドの驚くほど早い交代を説明

試合の決定的な瞬間は、前半の早い段階で訪れました。グリーンウッドが、その決定的な決定力を発揮したのです。イゴール・パイシャオの正確なカットバックを捉えたこのイングランド人フォワードは、見事なシュートをゴール上隅に叩き込みました。この本能的なフィニッシュは、彼の世界クラスの能力の高さを強調し、彼の先発出場を正当化するものであり、マルセイユに決定的な優位性をもたらしました。

しかし、試合の感情的な温度は徐々に高まり、戦術的な状況も変化していった。グリーンウッドはトゥールーズのアーロン・ドナムと激しい衝突に巻き込まれ、元マンチェスター・ユナイテッドの選手はイエローカードを受けた。ベイは、選手たちの感情がさらに高ぶってより厳しい罰則につながることを明らかに懸念し、迅速に行動した。