リーグ1のトゥールーズ戦でスターフォワードが「素晴らしい」決勝ゴールを決めた後、マルセイユのハビブ・ベイ監督がメイソン・グリーンウッドの驚くほど早い交代を説明
先制点後の戦術的再編成
試合の決定的な瞬間は、前半の早い段階で訪れました。グリーンウッドが、その決定的な決定力を発揮したのです。イゴール・パイシャオの正確なカットバックを捉えたこのイングランド人フォワードは、見事なシュートをゴール上隅に叩き込みました。この本能的なフィニッシュは、彼の世界クラスの能力の高さを強調し、彼の先発出場を正当化するものであり、マルセイユに決定的な優位性をもたらしました。
しかし、試合の感情的な温度は徐々に高まり、戦術的な状況も変化していった。グリーンウッドはトゥールーズのアーロン・ドナムと激しい衝突に巻き込まれ、元マンチェスター・ユナイテッドの選手はイエローカードを受けた。ベイは、選手たちの感情がさらに高ぶってより厳しい罰則につながることを明らかに懸念し、迅速に行動した。
レッドカードのリスク管理
30分過ぎにグリーンウッドをアミン・グイリと交代するという驚きの決断について、ベイは記者団に対し、この警告が彼のゲームプランを根本的に変えたことを認めた。アウェイでわずかなリードを守っている状況で、チームが10人になることは絶対に避けたいと考えた彼は、個人の華麗なプレーよりも守備の安定を優先することを選んだ。
「彼は乱闘でイエローカードを受けたが、メイソンは本能的な選手なので、この試合で10人になることは避けたかった」と、ベイは試合後の記者会見で説明した。彼は、この交代は先を見越したものであり、「その瞬間に私が取った予防措置だ」と付け加えた。この慎重なアプローチにより、マルセイユはプレッシャーの中でも人数的な均衡を維持することができた。
フォワードラインの位置戦略
規律違反の事件で手を打つことを余儀なくされるまで、ベイはグリーンウッドの相手ディフェンスに対する役割について明確なビジョンを持っていた。
「私はメイソンを攻撃的選手として起用しましたが、左センターバックとメタリーを封じ込め、クインテン・ティンバーとティモシー・ウィーアにスペースを作ることを期待していました」と彼は述べています。また、この選手の自然な傾向を認識し、「メイソンは軸となる選手ではないことを知っていました」と付け加えています。この流動性は当初は功を奏しましたが、イエローカードにより即座の適応が必要となりました。
カップ敗退の雪辱とローテーション
66分に行われた交代は、グイリをシームレスにトップチームに復帰させる貴重な機会でもあった。負傷から復帰したアルジェリア代表選手には試合勘が必要だった。「アミーンに復帰させるため30分間の出場を計画していた。彼は2日間高強度トレーニングをこなした。非常に良いことだ」とベイェは明かした。
指揮官は総括として「あの局面をうまく乗り切った。メイソンが素晴らしいゴールを決めてくれた。これはチーム全体の勝利だ」と述べた。戦術変更は見事に功を奏し、マルセイユはリーグ戦3位を奪還。特に重要なのは、先週水曜日にトゥールーズとの緊迫したPK戦で敗れ、フランス杯で味わった悔しさを晴らす勝利だった点だ。
